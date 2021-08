Summer League de Las Vegas – Episode 7 : si vous ne connaissez pas encore Bones Hyland il est encore temps de vous y mettre

A peine le temps de se retourner après une fin de tournoi olympique haute en couleurs que la Summer League de Las Vegas pointe le bout de son nez. Traditionnel théâtre des premiers exploits des futurs (déjà ?) cracks de la Ligue. Des lottery picks et des gamins amenés à peser dès cette saison dans leurs franchises respectives évidemment, mais aussi quelques Français (neuf au total) et des garçons sortis de l’épicerie du coin de la rue qui donnent tout pour se faire un nom, parce que sur un malentendu ça peut passer. Allez, petit récap de ce que vous avez loupé – ou pas – cette nuit, on y va tranquillement mais on y va quand même.

Les résultats de la nuit :

Nuggets – Mavericks : le premier match de la soirée était peut-être bien le plus intéressant tiens, ou du moins le plus cool à suivre. Ca partait pourtant pas terrible avec des Nuggets sans Davon Reed ni Bol Bol et à la rue en début de match, mais deux hommes côté Denver auront finalement rendu la partie presque enivrante. Zylan Cheatham tout d’abord, auteur d’un beau double-double avec 15 points et 18 rebonds, puis, surtout, Nah’Shon Hyland aka Bones Hyland, l’ancien de Virginia s’étant vu offrir cette nuit avec réussite les clés de l’attaque de son équipe. Au final 28 points, 6 rebonds et 4 passes à 9/17 au tir dont 5/8 du parking du Rucker Park, une joie de jouer qui transpire et en sus l’interception de la gagne dans les dernières secondes dans les mains du dénommé Figueiroa. L’ancien de Virginia confirme la hype placée en lui et réussit à nous faire sourire en pleine Summer League, et ça, c’est peut-être signe de quelque chose. Pour les Mavs ? Eugene Omuruyi, Nate Hinton et Feron Hunt ont fait leur match, faites ce que vous voulez de cette information.

No. 26 pick Nah’Shon Hyland drops 28 PTS (5 3PM) to lead the @nuggets to their first win of #NBASummer ! pic.twitter.com/Sh9Gd6bU8T

Hawks – Heat : alors on va essayer de pas trop s’enflammer, mais figurez-vous qu’on a passé une TROP bonne soirée en fait. Surtout que dans le même temps TF1 faisait quand même péter un quiz complètement claqué alors autant regarder du basket hein. Ce Hawks- Heat ? L’un des meilleurs matchs de cette Summer League, remporté sur le fil par les Hawks avec ce constat pas du tout biaisé par notre manque de basket : Max Strus, Omer Yurtseven, DeJon Jarreau, Jalen Johnson, DeVaughn Akoon-Purcell et Skylar Mays méritent cette année un contrat en NBA. Pour le premier de la liste ce sera le cas, Max étant un mix réussi entre Klay Thompson et Duncan Robinson, pour Jalen aussi, et on peut même rajouter à la liste le baby Sharife Cooper, absent hier pour ne pas non plus faire de ce match une match de niveau Finales NBA. Bref c’était assez incroyable pour de la Summer League, et à force on ne sait même plus si on exagère ou pas.

Sixers – Celtics : ah, celui-là était un peu plus chiant. Peut-être parce que les Sixers ont été salement maladroit, peut-être parce que les Sixers sans Tyrese Maxey ça perd quand même pas mal de son charme, ou peut-être bien parce que ces Celtics version SL 2021 sont un peu trop armés pour la concurrence. Résultat des courses un match terminé en milieu de troisième et un Joe Mazzulla (c’est le coach) qui a pu faire tourner au max son roster. A noter pour les Celtics le match sérieux de Carsen Edwards (16/5/7/2/2), les perfs marrantes de Zach Auguste et Aric Holman parce qu’il faut parler de tout le monde, alors que Juhann Begarin a encore eu droit à 30 minutes mais ferait mieux de mettre ses lancers. Pour les Sixers ? On peut remarquer que Michael Ballack a presque joué puisque Mitch Ballock a eu droit à dix petites minutes de récré.

Pacers – Thunder : après avoir attaqué leur Summer League par deux défaites, les Pacers viennent donc de cumuler un… +67 sur les deux derniers matchs. 33 face aux Blazers et donc 34 face au Thunder, qui nous tanke cette SL comme si la Draft 2022 en dépendait. Privés de Josh Giddey depuis ses premières minutes sous le maillot d’OKC (cheville), Theo Malaisant et ses potes ont une nouvelle fois été cradingues hier avec notamment un 4/30 du parking, vomi, la belle perf de Jaylen Hoard (16 points à 7/9 en 22 minutes) relevant à peine le niveau. Pour les Pacers confirmation de la belle forme du trio Kiefer Sykes / Isaiah Jackson / Chris Duarte, ce dernier (19/4/4/2 à 3/4 du parking) s’imposant clairement cette année comme l’un de nos amours de vacances.

Hornets – Raptors : ouf, un peu de kif en milieu de nuit après deux heures compliquées. Un peu de kif après la mi-temps d’ailleurs, car la première fut d’un ennui tel que nous fûmes à deux doigts d’envoyer le replay du quiz de TF1, on est dimanche alors on fait péter le passé simple. Pour les Hornets le rookie JT Thor et Xavier Sneed ont parfaitement secondé James Bouknight et le freak Kai Jones, alors que LiAngelo Ball continue à croire qu’il peut gratter un spot dans le roster final et la douille va être énorme. Pour Toronto ? Un GROS match de Scottie Freakin Barnes (23 points à 10/18) et un Precious Achiuwa dont la maladresse aux lancers n’a heureusement pas coûté bien cher, et un Dalano Banton qui a surgi en fin de match pour offrir la win aux Raptors.

Cavs – Knicks : après Isaac Okoro, libéré de ses obligations après avoir appris la vie à des gamins pendant deux matchs, c’était cette fois-ci à Evan Mobley de tirer un trait sur sa Summer League. Les Cavs ont vu ce qu’il y a fait à voir, autrement dit un potentiel athlétique et two-way assez unique à son poste, et désormais l’équipe de J.J. Outlaw (Jean-Jacques le Hors-la-loi) devra terminer son tournoi en espérant des exploits de Brodric Thomas et Lamar Stevens. Fin du paragraphe. Passons donc plutôt aux Knicks, privés pour leur part de Luca Vildoza (aine), Immanuel Quickley (pied) et Roka Jokubaitis (retourné au pays) mais toujours forts de la facilité estivale d’Obi Toppin, encore auteur cette nuit d’un gros match avec 21 points à 8/20. Mais le pompon revient (encore) au trio Miles McBride (23 points) / Quentin Grimes (28/6/4 et six tirs du parking) / Jericho Sims (8 points et 9 rebonds), trois hommes bien dans leurs pompes sur cette Summer League et qui pourraient très vite devenir des points centraux dans les discussions en haut-lieu au Madison.

De la confiance, du shoot, sans pression… tout va bien ! pic.twitter.com/nhUPPfbTxz — Miles McBride France (@DeuceMcBrideFR) August 15, 2021

Blazers – Suns : doit-on vraiment s’attarder sur un match dans lequel Emmanuel Mudiay tape un double-double et Michael Beasley semble avoir rajeuni ? Voilà, c’est fait. On notera seulement la victoire des Suns et le nouveau bon match d’un Jalen Smith (19 points et 12 rebonds) qui a toujours autant de flow mais toujours moins de followers que moi sur Twitter, alors que chez les Alexander Kyle est toujours plus intéressant que Ty-Shon. Un peu court comme résumé ? Normal, on n’a pas vu le match.

Pistons – Lakers : allez, un dernier et on remballe. Pas de Cade Cunningham (mollet), pas de Killian Hayes (protocole concussion après un coup pris au dernier match), mais du beau monde sur le parquet tôt ce matin, enfin on s’est compris. Les anciens Saben Lee et Saddiq Bey se sont amusés, Luka Garza a encore montré qu’il pouvait très bien être une belle surprise en bout de bout de roster cette saison et Spencer Littleson n’est pas notre petit fils. Une victoire assez tranquille pour Detroit face à des Lakers un peu brouillons avec seize ballons perdus mais qui ont tout de même permis à Joel Ayayi de shooter un peu (7 points et 6 rebonds à 3/9 au tir). Pas qu’on s’est fait chier sur celui-là, mais disons que sans Cade, Killian ni Melo ça reste compliqué de se connecter.