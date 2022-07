La Summer League de Vegas a passé les 50% de téléchargement cette nuit avec sept nouveaux matchs. Envoyez le récap d’une soirée une fois de plus… pas comme les autres, mais n’est-ce pas aussi pour ça qu’on continue de mettre des réveils au mois de juillet ?

Les résultats de la nuit :

Raptors – Bulls : une victoire de dix points des Bulls qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match, oui on s’est tapé cette purge en entier. Dalano Banton avait commencé le match tel un MVP de régulière avec des gros threes dans tous les sens (avec la planche) mais rapidement Carlik Jones, Marko Simonovic et le – décidément – très sexy Dalen Terry ont pris la mesure de la rencontre. Trente pions d’écart fut un temps, difficile de ne pas pioncer mais la passion l’emporte, comme toujours.

Bonus track : Carlik Jones qui ne manque pas un tir du match, ce qui fait de lui le « meilleur joueur de l’histoire des 13 juillet 2022 ».

Grizzlies – Nets : le carton de la soirée. Santi Aldama est le nouveau Dirk Nowitzki, Jake LaRavia n’a rien à envier à Manu Ginobili et Ziaire Williams peut viser la place de titulaire de Ja Morant alors que Xavier Tillman fait -encore – plus vieux avec les cheveux courts. David Roddy a également confirmé une fois de plus le flair des Grizzous à la draft et Kenny Lofton Jr. a mis quelques buckets, alors que pour les Nets Cam Thomas continue à vivre sa passion, à savoir scorer 30 points tous les jours du mois de juillet. On a entrevu la dynamite dans les mollets d’Yves Pons, le niveau un vran au dessus de Day’Ron Sharpe et David Duke Jr., mais c’est à peu près tout pour les Nets.

Bonus track : un type qui s’appelle Ronaldo et qui a enflammé les trois dernières minutes du match avec un handle de cochon et quelques caviars délicieux.

Heat – Hawks : victoire des Hawks et si vous voulez un indice sur ce match on vous conseille de regarder la dernière possession du Heat, no spoiler. Chris Clemons et Chaundee Brown ont montré qu’ils étaient probablement de vrais joueurs NBA, Tyrese Martin a pratiquement fait le match à lui tout seul en deuxième mi-temps. Joel Ayayi a frisé le double-double avec 9 points et 8 rebonds et côté Heat on a surtout noté que le front de Javonte Smart était aussi disproportionné que sa sélection de tir, et que si Garrett portait le n°6 ça ferait cigarette.

Bonus track : Jalen Adaway a marqué un panier sans faire exprès. Et nous non plus on ne sait pas qui est cette personne.

Pacers – Pistons : l’une des déceptions de la nuit puisque le roster des Pistons ne ressemblaient en rien à celui du début de la compétition, notamment du fait des mises au repos de Saben Lee, Isaiah Livers, Killian Hayes, Isaiah Stewart et surtout Jaden Ivey, révélation de ce début de Summer League à Detroit mais légèrement touché donc préservé logiquement par sa franchise. Au final Jalen Duren et son corps d’adulte ont du assurer un bout de leadership, Jules Bernard a rappelé qu’il n’était pas une rue de Paris mais bien un joueur de basket et les frangins Boeheim ont également rendu fier la mif… même si ce sont finalement les Pacers qui auront dominé ce match tout du long malgré un retour en grâce de Detroit une fois menés de 25 pions. Bennedict Mathurin a été très dominant (20/5/3/3), le duo d’energizers sophomore Isaiah Jackson / Terry Taylor a assuré et Aaron Nesmith a mis quelques buckets avec son nouveau jersey. Voilà, ici la voix, c’est tout, pour le moment.

Bonus track : on s’est dit dans la nuit que cette jeune équipe des Pacers avait une bonne tête de darling 2023, avant de se dire que ça devrait finalement tourner autour des 35 wins max. Ouais, la Summer League ce sont également des coups de soleil en pleine nuit.

Warriors – Celtics : un match très emballant bien que les Celtics n’ont jamais – ou très rarement – semblé en difficulté au score. Brodric Thomas et Juhann Begarin notamment avaient envoyé un très gros premier quart, Mfiondu Kabengele et Justin Jackson n’étaient pas tout mal non plus, et il aura fallu en deuxième mi-temps le réveil des deux leaders Moses Moody et Jonathan Kuminga pour nous offrir un semblant de suspense. Au final la victoire est plutôt pépouez pour les C’s, Juju Begarin s’est fait tomar dessus par Quindarry Wheaterspoon mais il lâche son deuxième gros match consécutif avec 21 pions et une grosse activité. A noter également le match solide en défense mais timide en attaque de James Wiseman, alors que Mac McClung se révèle de plus en plus comme un espèce de croisement entre Grayson Allen, J.R. Smith et Alex Caruso.

Bonus track : 12 points à 5/9 et 8 rebonds en deux gros passages notamment… on vous a déjà parlé de notre crush pour Gui Santos ?

Lakers – Clippers : un match assez serré entre les deux franchises de Los Angeles. Avec Moussa Diabaté dans le 5, les Clippers ont mené dès le premier quart-temps et quasiment tout le match, Jay Scrubb et Brandon Boston Jr. on tenu l’équipe au scoring (15 pts chacun) mais ils ont craqué dans le QT4 face à Mason Jones (15 pts), J’avance McCoy (14) et Sacha Killeya-Jones qui mérite d’être mentionné car il partage son prénom avec le plus célèbre des dresseurs de Pokemon. A noter la nouvelle belle sortie – sous les yeux de papou, de Scotty Pippen Jr. avec 8 points et 4 passes tout en délicatesse.

Bonus track : les Lakers ont encore laissé de côté Jay Huff, peut-être car la franchise californienne préfère se garder bien au chaud le sosie de Bastien de TrashTalk afin de le faire intégrer le cinq majeur à la place d’Anthony Davis.

Suns – Mavericks : une démonstration de force des Suns, portés par le MVP éternel de la Summer League Louis King (14/10/1/3) et le Français Olivier Sarr (12/10/2/2). Pour les Mavs sachez que Jalen Lecque se prononce Jalen « Le Q », mais sachez aussi que le duo Hardy / Harding a été… hardi et a assuré avec 31 points cumulés. Mais sans un minimum de défense c’est compliqué, surtout quand le rookie star de Dallas peine à dépasser – une fois de plus – les 30% au tir. En face les Suns ont appuyé sur le collectif avec cinq joueurs à 10 points et plus, exactement ce qu’ils auraient du faire pour ne pas perdre en demi-finale de conférence en mai dernier.

Bonus track : Jo Lual-Acuil Jr. n’est pas un tirage des chiffres et des lettres mais bien un beau bébé australien d’origine soudanaise.

Les images marquantes de la nuit :

Dalano Banton is on fire to start the game: 🔥 12 PTS (4/4 FGM) 🔥 Watch Now on @NBATV pic.twitter.com/8YJ22Ht1AG — NBA (@NBA) July 12, 2022

Dalen Terry Euro stepping to the rack 🌍 Live Now on NBA TV pic.twitter.com/bWrC87pMPe — NBA (@NBA) July 12, 2022

Carlik Jones flashing his handle 🏁 pic.twitter.com/Wi0lDLjNzW — NBA (@NBA) July 12, 2022

Dalen Terry drops an outlet dime to Malcolm Hill for the dunk! Watch Live on NBA TV pic.twitter.com/IuurIVEvL9 — NBA (@NBA) July 12, 2022

Kenny Lofton Jr. muscles his way to the bucket! *Ja was pumped* 👀 Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/9ilWXjvyGY — NBA (@NBA) July 12, 2022

David Roddy (15 PTS) ripping it DOWN 💪 Watch Now on ESPN 2 pic.twitter.com/YLIKaOlZPc — NBA (@NBA) July 12, 2022

Jake LaRavia & Santi Aldama link up on the lob 🐻 *Dillon Brooks likes what he’s seeing* Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/Y2AdrI3iZ5 — NBA (@NBA) July 12, 2022

❌ TOUGH double cross by Kyle Allman Jr. ❌ Watch Now on NBA TV pic.twitter.com/R4xrGcfZBo — NBA (@NBA) July 12, 2022

Jalen Adaway found a way to put this alley down 😲 Watch Now on NBA TV pic.twitter.com/LFC0GzbHGy — NBA (@NBA) July 12, 2022

Day’Ron Sharpe said NO buzzer-beaters ❌ Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/bxPTiwGKUH — NBA (@NBA) July 12, 2022

This @ATLHawks ball movement… BEAUTIFUL 🤩 Live Now on NBA TV pic.twitter.com/g2cAsp0gcH — NBA (@NBA) July 13, 2022

SANTI ALDAMA IS UP TO 31 PTS FOR THE @memgrizz! After the bucket, he stays locked in for the deflection 🔒 pic.twitter.com/zNCIkEXWJR — NBA (@NBA) July 13, 2022

Ronaldo Segu with a MEAN HESI! Ja is TURNT on ESPN 2 ⚡ pic.twitter.com/D4Bbqgbbh2 — NBA (@NBA) July 13, 2022

RONALDO SEGU HAS HIS DANCING SHOES ON! His moves got Ja out his seat 👀 pic.twitter.com/QAPWO6GgOg — NBA (@NBA) July 13, 2022

James Wiseman with the and-1 putback on ESPN pic.twitter.com/4nezIbwxSj — NBA (@NBA) July 13, 2022

Mfiondu Kabengele finishes through contact for the and-1 oop! Watch Now on ESPN pic.twitter.com/neH7SHfEtP — NBA (@NBA) July 13, 2022

Benn Mathurin drops the 3 off the bounce 🎯 Watch Now on NBA TV pic.twitter.com/ZpTPwbT59K — NBA (@NBA) July 13, 2022

Moses Moody goes for a spin down the lane 🌪 Watch Now on ESPN pic.twitter.com/nRxm4vHie2 — NBA (@NBA) July 13, 2022

Jonathan Kuminga with the strong acrobatic finish on ESPN 💪 pic.twitter.com/MFxtvTrsSf — NBA (@NBA) July 13, 2022

James Wiseman locking down the paint 🔒 Live on ESPN pic.twitter.com/Gp4ymEgqNv — NBA (@NBA) July 13, 2022

Oh My 🤯 Isaiah Jackson skying for the jam ❕ pic.twitter.com/IoDcuV6Zx5 — NBA (@NBA) July 13, 2022

Quinndary Weatherspoon throws down a POSTER 🆙 pic.twitter.com/AdzWXWcukn — NBA (@NBA) July 13, 2022

Double-clutch dunks x Jonathan Kuminga Live on ESPN pic.twitter.com/sMiVJzd4lt — NBA (@NBA) July 13, 2022

Jalen Duren with a drop-step reverse layup combo #PhantomCam pic.twitter.com/nawEMqr8JH — NBA (@NBA) July 13, 2022

Scotty Pippen Jr. dropping dimes early on ESPN 🥽 pic.twitter.com/qvktIPeo05 — NBA (@NBA) July 13, 2022

This hesi by Ahmad Caver is a work of ART 🖼 Live Now on NBA TV pic.twitter.com/WXkNJDX0bC — NBA (@NBA) July 13, 2022

Tough change of speed by Mason Jones! Another beautiful hesi from #NBA2K23SummerLeague on ESPN pic.twitter.com/E5bK3GPKLy — NBA (@NBA) July 13, 2022

Max Christie to beat the first-half buzzer! pic.twitter.com/zq7wNtL4tj — NBA (@NBA) July 13, 2022

Kameron Taylor charges down the lane after the Sarr block! Watch Live on NBA TV pic.twitter.com/kylWU9czoy — NBA (@NBA) July 13, 2022

Louis King SHUTTING IT DOWN! pic.twitter.com/E12PqLFk94 — NBA (@NBA) July 13, 2022

Javante McCoy knocks down the TOUGH jumper off the spin Live Now on ESPN pic.twitter.com/NNtJEv74lq — NBA (@NBA) July 13, 2022

Scotty Pippen Jr knocks down the 3 to put the @Lakers up 8 late in Q4! Watch Live on ESPN pic.twitter.com/rLWD1XQkbV — NBA (@NBA) July 13, 2022

☀🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀☀ Carlik Jones was a PERFECT 7/7 from the field in the @chicagobulls #NBA2K23SummerLeague W! Carlik Jones: 17 PTS, 4 REB, 5 AST

Dalano Banton: 18 PTS, 4 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/KiTYVhrDdj — NBA (@NBA) July 13, 2022

Le programme du soir :