Après un premier bon match individuel mais perdu contre les Kings de Keegan Murray, le n°6 de la Draft Bennedict Mathurin est monté d’un niveau cette nuit. Leader offensif des Pacers, l’arrière a en plus montré des capacités intéressantes à contribuer dans tous les secteurs de jeu avec une grande facilité. On ne s’enflamme pas, il n’y avait pas grand monde en face, mais le jeune gars pose de belles bases pour son arrivée dans la Ligue.

Alors qu’on se réjouissait d’assister à ce Pistons-Pacers pour voir jouer les quelques cracks des deux équipes, notre enthousiasme a vite été calmé. Du côté du Michigan, Killian Hayes, Isaiah Stewart et surtout Jaden Ivey sont en civil sur le banc et on ne les verra pas aujourd’hui. Petite déception donc, d’autant qu’on mesure le poids de ces absences quand on regarde les noms inscrits sur la feuille de match du côté de Detroit : Jalen Duren, l’autre attraction de cette équipe, sera donc entouré de Kameron McGusty, Braxton Key ou encore du fameux Jules Bernard (on parle bien d’un joueur de basket, pas d’un peintre ou d’un lycée à Blois). Et comme on pouvait s’y attendre, les Pacers vont rapidement s’envoler au score et mettre les Pistons dans leur rétro : +14 après un quart temps, +22 à la mi-temps. Ce match aurait pu être bien ennuyeux à regarder, mais un Canadien est sorti de sa boite pour amener un peu de fun à notre nuit. On parle évidemment de Bennedict Mathurin, qui a mené la franchise de l’Indiana au scoring tout en contribuant dans un peu toutes les autres cases.

Benn Mathurin drops the 3 off the bounce 🎯 Watch Now on NBA TV pic.twitter.com/ZpTPwbT59K — NBA (@NBA) July 13, 2022

Les stats du bonhomme parlent pour lui, avec un gros match à 20 points, 5 rebonds, 3 assists, 3 interceptions en à peine 19 minutes de jeu. L’occasion pour l’arrière de montrer sa polyvalence avec une activité intéressante dans tous les secteurs de jeu. En plus, les pourcentages de Benny sont aussi propres : 5/9 au tir, 1/3 du parking et 9/10 sur la ligne des lancers. Mais plus que son apport statistique brut, c’est dans la manière que la perf du rookie a été marquante. Mathurin ne force presque rien et réussit presque tout, avec une décontraction et une facilité assez déconcertantes : step-back à 3-points, jeu sans ballon pour offrir des solutions de passe dans le backdoor, agressivité vers le cercle pour aller chercher des points aux lancers… La palette offensive est aussi large qu’intéressante. Celui qui s’était signalé en provoquant LeBron James en personne juste après sa Draft assume pour l’instant sur le terrain. Mais on ne va pas non plus s’enflammer, il reste pas mal de taf pour impressionner le King. D’autant qu’on rappelle que sa perf du jour a été réalisé face à des no-name qui ne savaient peut-être pas eux-mêmes ce qu’ils faisaient là. Mais c’est ça aussi la Summer League, et il faut savoir apprécier les belles perfs des rookies quand elles arrivent. En attendant, Bennedict Mathurin s’impose déjà comme le patron de son équipe pour cette été, et on a d’ailleurs vu que les Pistons sont revenus quand il a eu moins de temps de jeu en deuxième mi-temps. On attend maintenant la confirmation dans les prochains matchs, mais surtout pour son entrée dans la cour des grands dans quelques mois.

Face à un adversaire bien diminué, Bennedict Mathurin s’est régalé et a montré tout ce dont il était capable sur un terrain de basket. Avec une grande polyvalence, des skills offensifs sérieux et une attitude smooth et décontractée, le gamin a tout pour faire monter la hype autour de lui d’ici au début de la saison prochaine.

Source : Twitter @NBA