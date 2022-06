Tout juste drafté par les Pacers en sixième position de la Draft 2022, Bennedict Mathurin n’a pas tardé à montrer qu’il n’avait pas froid aux yeux. Le swingman d’Indiana ne se voit pas moins fort que LeBron James… Attention au retour de bâton.

Chaque année, c’est un peu le même boxon. Il y a ceux qui estiment qu’ils sont les meilleurs de la cuvée (un classique), ceux qui jurent qu’ils vont faire payer les équipes qui les ont snobés (hello Jabari Smith Jr.) mais aussi ceux qui tentent des comparaisons plus ou moins bien senties avec des joueurs actuels ou anciens. Pour Bennedict Mathurin, le nouveau joueur des Pacers, c’est un peu particulier car il a décidé d’afficher sa confiance en lui à un niveau assez… élevé. Le joueur sorti d’Arizona n’a qu’une hâte, aller se frotter aux meilleurs joueurs de la Ligue et n’allez pas lui dire qu’il est en retard sur eux. Le Canadien a tenté une première sortie osée sur un certain… LeBron James. Des propos rapportés par Ben Golliver du Washington Post.

« Beaucoup de gens disent qu’il est fort. Je veux voir à quel point il est fort. Je ne pense pas que quelqu’un soit meilleur que moi. Il va devoir me montrer qu’il est meilleur que moi. »

En soi, c’est pas un mal d’être sûr de sa force et d’aller chasser les joueurs majeurs de la Ligue mais attention à ne pas se mettre une pression inutile ou une cible dans le dos. C’est typiquement le genre de décla’ qui peut être ressortie quelques mois (ou années) plus tard si le rookie se vautre dans les grandes lignes. De plus, LeBron James n’est pas sourd, il va évidemment entendre ses remarques et le prochain Pacers-Lakers risque donc d’être particulièrement intéressant. Pas sûr que Rick Carlisle ait spécialement envie d’avoir un BronBron hyper motivé contre sa jeune équipe d’Indiana, laquelle entame à peine sa reconstruction. On souhaite évidemment à la fanbase des Pacers que Mathurin confirme tout son potentiel. Avec Tyrese Haliburton sur le backcourt, il y a moyen de se faire bien plaisir et c’est un tandem qui risque de faire cliquer sur le League Pass toute la saison. Si en plus le Canadien commence à mettre des actes derrière les mots, ça peut vite être une story sympa à suivre, en restant dans le domaine du réaliste bien sûr.

Bennedict Mathurin ne baisse les yeux devant personne et certainement pas LeBron James. Le rookie se voit déjà défier le King dans la Grande Ligue, va falloir assumer après des paroles si tranchantes.

Source texte : Ben Golliver / Washington Post