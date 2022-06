Comme Ismaël Kamagate, Hugo Besson devrait lui aussi zapper la case NBA en 2022-23. Les Bucks auraient décidé de le renvoyer bosser ses gammes avant de potentiellement le rappeler à l’avenir. Dommage pour l’intéressé, mais ne t’inquiète pas Hugo, Coach Bud’ a ton 06 en cas de besoin.

Là est toute l’ironie d’une Draft NBA. Tandis que des joueurs draftés et donc reconnus pour leur talent n’ont pas et n’auront peut-être jamais l’opportunité de fouler un parquet de NBA, d’autres non appelés bénéficient d’un contrat auprès de certaines équipes pour un essai en G League. D’ailleurs, on se souvient à titre d’exemple du cas de notre Français David Michineau, drafté en 2016 par les Pelicans puis jamais rappelé aux États-Unis depuis. Ce scénario, ce n’est pas forcément celui qui attend Hugo Besson dans l’avenir, mais il n’est pas à exclure. Ce qui nous fait penser que les choses peuvent s’éclaircir pour le natif du Var ? Et bien primo, les Bucks ont posé du cash sur la table le soir de la Draft pour racheter le choix 58 des Pacers. L’idée de sélectionner Hugo était donc sans doute dans un coin de la tête du management des Daims depuis un petit moment. Deuzio, et même si ce n’est pas encore officiel, M’sieur Besson pourrait jouer la Summer League avec Milwaukee. On ne sait jamais puisqu’après un Combine couronné de succès… peut-être qu’une porte s’ouvrira au terme d’un été de basket réussi.

Per a league source, the Bucks traded cash to the Pacers for the No. 58 pick last night to select Hugo Besson.

And as of now, the Bucks’ plan for Besson will be to use him as a draft-and-stash player and not have him join the Bucks’ NBA roster for the 2022-23 season.

— Eric Nehm (@eric_nehm) June 24, 2022