Steve Clifford de retour aux Hornets : quatre ans après, Charlotte rappelle un ancien de la maison

À la recherche d’un entraîneur, les Hornets ont décidé de miser sur un ancien de la maison. Quatre ans après avoir été viré par la franchise, Steve Clifford est de retour aux mannettes !

Décidément, cette recherche d’un coach n’a pas été un long fleuve tranquille pour Michael Jordan et Mitch Kupchak. Après le lapin posé par Kenny Atkinson, finalement resté à Golden State, la direction a dû revoir ses plans. Logiquement, on aurait pu s’attendre à ce que le front office se tourne vers l’un des finalistes malheureux des premières auditions. En ce sens, Mike D’Antoni donnait l’impression qu’il avait de vraies chances de l’emporter. Et puis Marc Stein a balancé cette curieuse rumeur avant hier, celle d’un retour de Steve Clifford, celui à qui avait succédé James Borrego à la tête des Frelons en 2018. 4 ans après son départ, Clif’ pouvait-il faire son grand retour en Caroline du Nord ? MJ allait devoir trancher et Adrian Wojnarowski a vite sorti son téléphone pour relayer la news sur l’oiseau bleu. C’est officiel, Steve Clifford est de retour à Charlotte ! Selon Rod Boone qui suit les Hornets pour The Charlotte Observer, le coach aurait signé un contrat de trois ans, la dernière année étant une team option.

ESPN Sources: Steve Clifford has agreed to a deal to return as the Charlotte Hornets’ coach. Clifford, one of league’s most respected coaches among his peers, led Hornets to two playoff trips in a five-year run that ended in 2018. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2022

La décision peut quand même sembler curieuse car le départ de Clifford en 2018 avait marqué une fin de cycle chez les Frelons et on a un peu l’impression que les Hornets font machine arrière désormais, peut-être même faute de meilleure option. Après, l’arrivée de l’ancien gourou local a quand même quelques avantages. Coach réputé pour sa capacité à faire progresser ses équipes en défense, Clifford va faire beaucoup, beaucoup de bien à la bande de LaMelo Ball. Ce n’est un secret pour personne mais les joueurs de Caroline du Nord aiment beaucoup attaquer mais sont assez dramatiques en défense (22ème defensive rating en 2021-22). Lors de son premier mandat, Clifford avait réussi à placer ses Hornets dans le Top 10 des meilleures défenses à trois reprises. À voir s’il pourra en faire autant avec le groupe à sa disposition mais ça va taffer dans sa moitié de terrain. Autre point positif dans l’esprit des dirigeants, le fait que Steve Clifford s’en sorte pas trop mal quand il s’agit d’emmener son équipe en Playoffs (4 participations sur ses 8 dernières saisons, Charlotte et Orlando confondus), une compétition qui échappe aux Hornets depuis quelques temps désormais (dernière apparition en 2016 avec… Clifford en coach). Sortis piètrement au premier tour du Play-in deux années de suite, les chouchous du Spectrum Center savent qu’ils doivent absolument franchir un cap cette saison et enfin aller jouer les joutes printanières. Et si Clifford était le bon coach pour les y emmener ?

Steve Clifford de retour à Charlotte, c’est une décision qui surprend mais on va laisser le bénéfice du doute à l’ancien gourou local. La cam à disposition est de qualité, à lui de trouver les solutions pour ramener les Hornets dans le Top 8.

Source texte : Marc Stein / Adrian Wojnarowski / Rod Boone