A 40 jours environ de la fin de la saison régulière, les 30 franchises vont commencer doucement à se placer sur l’échiquier final. Certaines visent le titre, d’autres seront bien heureuses d’être dans le Top 6, alors que pour un tiers environ de la ruche… c’est de la Lottery dont on va très vite parler. Et qui dit ruche dit Hornets, quelle transition de MALADE ça.

Très vite cette saison, les Hornets se sont positionnés comme l’une des franchises à même de viser le first pick de la Draft 2023. Une intersaison… compliquée, des affaires extra-sportives gênantes et à peu près rien qui ne se passe dans les bureaux, et voilà comment la franchise de Michael Jordan démarrait sa saison avec nulle autre ambition que de viser la lune à la Draft, une lune française si possible.

Passé le hasard des matchs de début de saison (3-3), les Hornets se mettaient en route, une belle marche arrière de 11 défaites en 12 matchs et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Quelques séries de défaites de plus et Charlotte tamponnait même au début de l’hiver sa place de pire équipe de la Ligue, on y est presque, mais des tanks de compétition comme les Pistons, les Rockets ou les Spurs se sont ensuite manifestés et, horreur, depuis quelques temps les Frelons bourdonnent comme ils n’ont jamais bourdonné depuis octobre.

Cinq matchs, cinq victoires, cinq masterclass de LaMelo Ball (qui s’est par ailleurs blessé à la cheville cette nuit), l’émergence du rookie Mark Williams, les highlights de Dennis Smith Jr. et l’apport de Gordon Hayward, autant de facteurs qui permettent donc aujourd’hui aux Hornets… de se faire distancer par le trio de tête du Tankathon. Car, non, il ne faudrait pas oublier quels sont les véritables objectifs de la franchise de Caroline du nord, et ils ne se situent clairement pas vers le haut mais plutôt vers le bas.

On rappelle donc via l’infographie ci-dessus qu’une place sur le podium des ânes de la Ligue permet d’avoir 14% de chances de décrocher le gros lot, et que la quatrième place fait tomber ce pourcentage à 12,5%. Ça vous parait n’être rien du tout ? On vous assure que si ça permet d’aller chopper un prospect all-time et une star potentiellement générationnelle… ça vaut peut-être le coup de relire la notice et de comprendre les règles du jeu non ?