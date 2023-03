À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Pacers : en perdant à Charlotte, les Pacers continuent d’ambitionner la cinquième place du tankathon et ses 10,5% de chance de first pick. Après avoir clamé à qui voulait bien l’entendre pendant quatre mois que la Lottery n’était pas un objectif, il est désormais l’heure de jouer la carte Draft à fond, même si deux victoires seulement les séparent des places play-in.

Mauvaise opération du jour – Hornets : en battant les Pacers, les Hornets voient le podium de la lose s’échapper. Pistons, Rockets, Spurs, le voici ce podium et Charlotte n’en fera très probablement pas partie et se “contentera” des 12,5% à la Lottery. On se demande maintenant à quoi vont bien pouvoir servir les dix derniers matchs de la saison. A faire jouer Théo Maledon par exemple ?

Le programme de la nuit prochaine

0h : Magic – Wizards

– Wizards 0h30 : Hawks – Pistons

0h30 : Nets – Cavaliers

1h : Pelicans – Spurs

3h : Kings – Celtics

3h30 : Clippers – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

