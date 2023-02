On vous parle régulièrement des Bucks et de leur série en cours de 14 succès ? Parlons également ce matin des Knicks, car au rayon des équipes en forme la troupe de Tom Thibodeau se pose là. Et à un mois et demi des Playoffs, le timing est plutôt bon.

Sixers, Magic, Hawks, Nets, Pelicans, Celtics, Jazz, Wizards.

Mis à part une sortie de route face aux très sérieux Sixers le 11 février dernier, rien ne résiste aux Knicks depuis la trade deadline, à tel point qu’au 28 février 2023, la franchise new-yorkaise se retrouve tranquillement dans le Top 5 de l’Est et avec des ambitions peut-être bien revisitées.

Knicks since the trade deadline: 2nd best record

2nd in net rating

4th in offensive rating

7th in defensive rating Now the 5 seed in the East. pic.twitter.com/AktXYGCJ5T — StatMuse (@statmuse) February 28, 2023



C’est du sérieux en attaque, c’est du sérieux en défense, et les raisons de cette belle forme sont assez évidentes, en tout cas visibles à l’œil nu. En premier lieu ? Un duo de leaders au diapason. Julius Randle est All-Star, Jalen Brunson l’aurait tout autant mérité et réussit à peser depuis la pause malgré une légère panne d’adresse, et globalement les deux portent magnifiquement New York depuis le début de saison. A leur relai en ce très doux mois de février ? Deux belles surprises. Immanuel Quickley tout d’abord, frais comme un gardon en sortie de banc et bien souvent facteur X offensif de son équipe, puis Josh Hart, fraichement débarqué à la deadline et qui a su apporter immédiatement sa polyvalence, sa défense pot-de-colle aux Knicks. Le BFF de Jalen Brunson semble être fait pour porter ce maillot, le public du Madison ne s’y trompe pas et Josh est tout simplement… invaincu sous son nouveau jersey (6-0).

La suite ? Désormais cinquièmes à l’Est, les Knicks affronteront Brooklyn et Charlotte à la maison et se déplaceront à Miami et Boston avant de partir pour un dangereux road trip à l’Ouest (Kings, Clippers, Lakers, Blazers, Nuggets, Wolves). L’occasion de se jauger, pour de vrai, mais alors que le mois de mars pointe le bout de son nez, on dirait bien que l’odeur des Playoffs est en train de transformer tout ce beau monde en vraies bêtes féroces.