Sorti de la rotation des Pistons depuis un moment, Nerlens Noel a négocié un buyout avec Detroit. Le pivot est désormais libre de s’engager avec l’équipe de son choix.

C’est une nouvelle qui ne surprendra personne ! Faisant banquette dans le Michigan derrière les multiples jeunes intérieurs de Detroit, Nerlens Noel n’avait aucun futur à Motor City. La franchise et le joueur ont donc décidé de se séparer avant l’heure (il était sous contrat jusqu’à cet été avec une team option pour l’an prochain). Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé que Noel a validé son buyout avec Detroit, il peut ainsi signer là où il veut.

Center Nerlens Noel and the Detroit Pistons have completed a contract buyout, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. Noel can join a team and become eligible for a playoff roster.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 27, 2023