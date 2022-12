C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Quasiment pas utilisé à Detroit, Nerlens Noel serait sur les tablettes des Mavs. La confirmation de l’échec JaVale McGee à Dallas ? (Source : Ian Begley / SNY)

Écarté à New York, Cam Reddish serait lui dans le viseur des Bucks, des Lakers et du Heat. (Source : Ian Begley / SNY)

Deux semaines d’absence pour Juan Toscano-Anderson chez les Lakers. (Source : Dave McMenamin / ESPN)

Coupé par le Jazz, Stanley Johnson va tenter de se faire une cote en G League. L’ailier s’est engagé avec les Sioux Falls Skyforce, l’équipe affiliée au Miami Heat.

Obi Toppin manquera deux à trois semaines minimum à cause d’un bobo au genou. (Source : Adrian Wojnarowski / ESPN)

