Jalen Green s’est signalé de fort belle manière cette semaine. Le pick #2 de la Draft 2021 s’est en effet associé à la municipalité de Houston ainsi qu’à son sponsor Adidas pour fournir du matériel de basket neuf aux jeunes de la ville. Une excellente initiative qui s’inscrit dans la belle tradition des joueurs NBA qui mettent à profit leur notoriété pour rendre service à la communauté.

Au-delà de son image de soliste un peu croqueur sur les parquets, Jalen Green démontre surtout par ses actions pour la population de Houston qu’il est un jeune homme au grand cœur. Trois semaines après avoir donné de son temps pour organiser un grand repas à l’occasion de Thanksgiving, grâce auquel il a pu venir en aide à plusieurs jeunes en difficulté de la ville texane, le natif de Californie s’est à nouveau distingué par son altruisme et son sens de la citoyenneté nous apprend Brian Barefield de Yahoo Sports. Accompagné du maire de Houston Travis Scott Sylvester Turner, le jeune arrière s’est associé à l’organisme communal Houston Parks and Recreation ainsi qu’à la marque aux trois bandes, son sponsor personnel, pour rénover les terrains de balle orange du Brewster Park, dans le quartier de Fifth Ward. Interrogé au cours de l’inauguration, le sophomore s’est évidemment réjoui de pouvoir apporter son aide aux jeunes de la ville.

“Voir les visages des enfants après coup, voir leurs sourires, leurs réactions, c’est bien. Ils me voient, ils voient ce qui est construit. C’est la meilleure partie pour moi.”

Les jeunes passionnés de basket du voisinage pourront maintenant s’amuser avec des terrains et des paniers neufs, le tout illuminé par un nouvel éclairage.

Jalen Green n’est ni le premier ni, on l’espère, le dernier joueur à s’impliquer de façon concrète auprès de la communauté de sa ville. Cela fait néanmoins plaisir de voir des stars acclamées tous les soirs sur les parquets se rendre disponible pour venir en aide aux plus démunis.

Source texte : Brian Barefield / Yahoo Sports