Blessé contre Milwaukee à la mi-novembre, Tyrese Maxey n’est plus très loin de la fin de sa convalescence. Selon les infos d’Adrian Wojnarowski, le guard des Sixers sera de retour sur les parquets d’ici une dizaine de jours.

Excellent depuis la reprise de la NBA (22,9 points, 4,4 passes, 3,5 rebonds) et candidat légitime au titre de Most Improved Player, Tyrese Maxey a vécu un début de saison de rêve. Malheureusement pour lui, le cauchemar n’est jamais très loin et l’arrière a été fauché en plein vol par une blessure au pied le 19 novembre dernier alors qu’il réalisait un grand match face aux Bucks. Diagnostic des toubibs ? Un mois de repos minimum avant de remettre un short. Un peu moins de trois semaines plus tard, c’est l’heure des updates et Maxey s’avère être dans les temps. Au cours de l’émission NBA Today diffusée ce mercredi 7 décembre, Adrian Wojnarowski d’ESPN a révélé les dernières tendance du moment dans ce dossier. L’insider confirme qu’un retour avant Noël est plus que jamais d’actualité, probablement autour du 20 décembre.

Woj: “I’m told that [Tyrese Maxey] is still on target for that one month timeline from that November 19 [left foot fracture] injury… He’s on course to be back before Christmas.”#BrotherlyLove pic.twitter.com/582MSXLnPo — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) December 7, 2022

“On m’a dit qu’il est toujours dans les temps pour un retour un mois après sa blessure du 19 novembre – la fracture du pied gauche. Donc cela vous amène à environ deux semaines à partir de maintenant [l’émission est du 7 décembre, ndlr]. Il y a une période où les Sixers ont Toronto, Detroit et les Clippers [entre le 20 et le 24 décembre, ndlr], ça sera dans cette fenêtre, mais on s’attend à ce qu’il soit de retour avant Noël”.

Huitièmes à l’Est avec un bilan de 12 victoires pour 12 défaites, dont trois revers de rang, Philadelphie a pour le moment bien du mal à véritablement lancer sa saison. Il faut dire qu’en plus de Maxey, Doc Rivers a dû se passer de James Harden pendant un bon mois et même Joel Embiid a eu quelques bobos à traiter. Le jeune guard de retour prochainement, Philly va enfin pouvoir reconstituer son Big 3. De quoi espérer enchainer les victoires par la suite ? La fanbase locale l’espère fort mais il faudra faire mieux qu’en début de saison. Sur les six rencontres disputées par le trio réuni, Philadelphie a un bilan de… 2 victoires pour 4 défaites. Loin d’être suffisant pour contrecarrer la suprématie de Boston ou dans une moindre mesure de Milwaukee et Cleveland, même s’il reste encore beaucoup de temps pour mettre une dynamique en place et passer un cap.

Blessé depuis trois semaines désormais, Tyrese Maxey se rapproche d’un retour chez les Sixers. Encore dix à quinze jours à attendre et on verra le guard gambader sur les parquets NBA.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN