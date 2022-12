Lendemain de Mercredi Panzani oblige, la NBA souffle un coup avec seulement trois matchs cette nuit. Sans plus attendre, on vous balance le programme !

# LE PROGRAMME

1h30 : Heat – Clippers (beIN Sports 3)

2h30 : Spurs – Rockets (beIN Sports 4)

4h : Blazers – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Pas vraiment de surprise ici, mais notre choix se porte évidemment sur l’affiche de fin de nuit. Dans le dur et battus sur leurs trois derniers matchs, les Nuggets doivent rallumer la machine du côté de Portland. Un défi pas si évident face à une équipe des Blazers qui retrouve des couleurs avec deux victoires consécutives et surtout le retour en tenue de Damian Lillard. Plus tôt cette saison, Denver avait d’ailleurs coulé à pic dans l’Oregon, s’inclinant de 25 points avec un Dame Dolla en feu.

Côté Nuggets, on compte évidemment sur Nikola Jokic pour faire la différence. Le double MVP reste sur une performance contrastée face à Dallas, avec notamment un lancer raté au pire des moments dans le money time. Le Serbe aura sans doute à cœur de se racheter et face à Jusuf Nurkic, il ne devrait pas avoir de mal à scorer. Voilà qui promet un bon spot pour les amateurs de TTFL.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT