Gravement blessé depuis près d’un an, Ricky Rubio pourrait bien remettre son short prochainement. Le meneur des Cavs vient de recevoir le feu vert des médecins pour reprendre le 5×5. Un signal qui indique souvent un retour rapide à la compétition.

30 décembre 2021, Ricky Rubio se tord de douleur sur le parquet. Le meneur vient de se faire les ligaments croisés face aux Pelicans… Sixième homme attitré d’une plaisante équipe de Cleveland, l’Espagnol se retrouve sur la touche pour du long terme. Depuis ? Beaucoup de flotte a coulé sous les ponts pour Ricky. Transféré à Indiana pour obtenir Caris LeVert, l’Ibère n’a malgré tout pas gardé rancune aux Cavs, signant son retour dans l’Ohio quelques mois plus tard en tant qu’agent libre. Insuffisamment remis pour disputer l’EuroBasket, remporté par son pays, et forfait pour tout le début de saison, Rubio a dû prendre son mal en patience. Une longue attente qui devrait vite prendre fin avec la récente annonce de sa participation aux 5×5 à Cleveland. Une info confirmée par Danny Cunningham, qui suit les Cavs pour ESPN.

JB Bickerstaff says that #Cavs Ricky Rubio has been given the green light to do more five-on-five after his latest meeting with the medical team. — Danny Cunningham (@RealDCunningham) December 8, 2022

Malgré cette participation pleine à l’entraînement, cela ne signifie pas pour autant que Rubio jouera le prochain match. Cleveland pourrait décider de lui faire reprendre du rythme progressivement, par exemple en l’envoyant un peu en G League comme les Bucks l’ont fait avec Khris Middleton récemment. Logiquement, on peut quand même espérer un comeback prochain, sans doute même avant le début de la nouvelle année. Un renfort de poids pour des Cavs troisièmes à l’Est avec 16 victoires et 9 défaites. Avec près de 13 points et plus de 6 passes de moyenne, Rubio avait été un élément capital de la bonne première partie de saison des joueurs de l’Ohio l’an passé et J.B. Bickerstaff sera sans doute ravi de pouvoir compter sur un joueur d’une telle expérience pour gérer le jeu en relai de Darius Garland et Donovan Mitchell.

Ricky Rubio n’est plus très loin du but ! Encore un peu de patience et on pourra voir la version complète de ces Cavs new look. Pas une super nouvelle pour la concurrence à l’Est.

Source texte : Danny Cunningham / ESPN