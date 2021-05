La course au tanking et à la Draft 2021 : les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le Thunder s’incline et c’est tant mieux

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Bonne opération du jour – Thunder, Magic, Kings, Pelicans et Cavaliers : tous les cadres ont fait ce qu’ils avaient à faire : s’incliner. Si le Thunder et le Magic espèrent encore accrocher la deuxième place, les Pistons se sont assurés de leur rendre la tâche compliquée avec cette défaite face à Denver (comme s’ils avaient le choix). Les Cavaliers tentent de revenir sur la quatrième place et de s’éloigner de Minnesota (le choix va à Golden State). Enfin, Pelicans et Kings restent à égalité avec ces deux revers (huitièmes et neuvièmes).

Mauvaise opération du jour – ? : à vrai dire, les Rockets ont gagné mais sont déjà assurés de terminer avec le pire bilan de la Ligue. On ne pensait jamais dire ça mais autant montrer de bonnes choses, du coup.

Le programme de la soirée

19h : Knicks – Hornets

19h: Pacers – Lakers

19h : Nets – Bulls

20h : Spurs – Suns

20h : Wolves – Celtics

2h : Bucks – Heat

Rappel concernant la Lottery :