Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Clippers qui sombrent face aux grands Rockets

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le leader s’impose devant une équipe de lycéens, une Poole a sorti les dents et des Voiliers sabordent eux-mêmes leur mât.

– Ce qu’il fallait retenir

les Wizards ont validé leur ticket pour le play-in en s’imposant devant Cleveland.

Avec 21 points, 12 rebonds et 17 assists, Russell Westbrook valide son 183ème triple-double.

A contrario, ce succès écarte définitivement Chicago des Playoffs.

Les Nuggets ont fumé les Pistons : 20 points, 15 rebonds et 11 assists pour le Joker.

20 ans après Allen Iverson, Philly valide sa première place de la Conférence Est.

Joel Embiid en a profité pour passer un big up à Sam Hinkie, l’ancien GM des Sixers qui a drafté le Camerounais en 2014.

Le Thunder voulait perdre et le Jazz voulait gagner, les deux équipes ont facilement trouvé un compromis.

Théo Maledon termine la partie avec 18 points, 3 rebonds, 3 assists et 2 interceptions à 44% au tir dont 2/6 de loin.

Les Grizzlies et les Warriors se sont respectivement imposés dans le money time, fixant à toute la planète orange un rendez-vous dimanche soir.

Jordan Poole a saccagé les Pelicans : 38 points, 4 rebonds et 6 assists à 12/22 au tir dont 4/9 from downtown.

Si les Warriors gagnent ? Ils seront huitièmes. Si les Grizzlies gagnent ? De même.

Les Clippers se sont inclinés face aux Rockets en alignant une équipe bis. La raison ? Bah des absents, mais potentiellement une envie d’éviter les Lakers au premier tour.

– Le Top Pick en TTFL : Jordan Poole

– Le Top 10 : par ICI, ou patiente.

– La course aux Playoffs : clique LA

– La course au tanking : clique LO

– Les Classements :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Knicks – Hornets

19h: Pacers – Lakers

19h : Nets – Bulls

20h : Spurs – Suns

20h : Wolves – Celtics

2h : Bucks – Heat

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !