NBA Top 10 du jour : Kristaps Porzingis bouffe du dino, ça va il a l’air en forme pour les Playoffs

#10 : c’est bon, Ivica Zubac a compris le concept du pick & pop et ses copains adorent.

#9 : le Magic a pris cher à Philly, mais R.J. Hampton a quand même trouvé un moyen pour s’incruster dans le Top 10.

#8 : JaVale McGee en mode quarterback, JaMychal Green à la réception, Nikola Jokic peut être fier de ses potes.

#7 : Davis Bertans a voulu stopper l’assaut d’Isaac Okoro. Il a échoué.

#6 : on enchaîne avec Justin James, qui a mangé du Grizzly cette nuit.

#5 : Stephen Curry n’a pas joué cette nuit, mais Nico Mannion a réalisé une belle imitation.

#4 : si vous ne connaissez pas Brodric Thomas, sachez qu’il a un sacré talent pour lâcher des gros tomars.

#3 : Kenyon Martin Jr. commence à être un habitué des lieux. Le papa peut être fier.

#2 : Alex Len a dunké sur toute l’équipe des Cavaliers. La puissance ukrainienne dans toute sa splendeur.

#1 : on finit avec Kristaps Porzingis, qui bouffe du dino après avoir été parfaitement servi par son copain Tim Hardaway Jr..

