Officiel, les Bulls ne disputeront pas les Playoffs : la ponctuation d’une saison de traînards, punis pour leur irrégularité

Ce vendredi soir, les Wizards ont composté leur ticket pour le play-in en écartant laborieusement Cleveland. Sourires sur les marches du Capitole mais gueule de bois dans l’Illinois. En effet, ce succès efface définitivement les espoirs de Playoffs pour Chicago. La triste ponctuation d’une saison qui – malgré une calvitie d’orgueil – se veut prometteuse.

Félicitations. Non pas aux Bulls pour cet exercice 2020-21 bien en deçà de nos attentes, mais plutôt à ceux qui ont troqué leur sommeil au profit de ce Wizards – Cavaliers. Une purge de basket-ball habillée d’un haillon sous lequel on retrouve des seringues remplies d’enjeux. Si les petits gars de la capitale ont validé leur place en play-in, le grand dam appartient à Chicago qui tire un trait définitif sur la case Playoffs. La fin d’un exercice durant lequel les Taureaux n’ont jamais connu la sérénité qu’un bilan positif apporte. Transportons-nous au petit matin du 23 décembre. Plus ignorants que jamais, les Bulls s’apprêtent à débuter la saison par trois défaites consécutives. S’il avait su que cette série était d’ores et déjà la fin, il ne fait aucun doute que Billy Donovan aurait lâché le velleda pour profiter d’une belle année de pêche dans le Colorado : les prises y ont été monstrueuses et à la limite de l’indécence. M’enfin, cette saison muée en course contre son propre retard présente de potentiels billets d’excuse, même si seuls les grands indulgents en tiendront compte. On pense à l’absence de Lauri Markkanen en février – venu trancher l’élan d’un Finlandais en pleine bourre – mais aussi à la blessure de Zach LaVine au plus important des moments. Les arrivées de Nikola Vucevic et Daniel Theis fin mars n’ont pas suffi à réorienter la trajectoire d’un navire bien mal embarqué. Comme un symbole traduit dans notre jargon natal, le frenchie Adam Mokoka n’a pas confirmé les espoirs placés en lui par le front office de Chicago. C’est un petit détail, mais toutes ces pointilleries ont condamné le sort de Bulls qui manquent le coche de peu. Rageant.

L’année 2020-21 de Billy Donovan s’il avait su

Depuis ce jeudi, Zach LaVine est devenu le premier joueur de l’histoire des Bulls à poser 200 3-points sur une saison. Même si l’historique de la franchise est davantage fait de pénétrations viriles et de mi-distance en apesanteur (suivez notre regard), ce record image parfaitement le nouveau cap franchi par le guard de 26 ans. Plus proche de Zack Nani que de Zach LaVine lors de son année rookie dans le Minnesota, la désormais figure de Chicago a très sérieusement level up avec des moyennes de 27,7 points, 5 rebonds et 4,9 assists à 51% au tir dont 42% de loin. Une invitation au All-Star Game d’Atlanta est même venue soulager la déception d’une potentielle saison blanche. Il faut savoir rendre aux individualités ce que le collectif leur a enlevé. On pense à Lauri Markkanen, pour qui le futur dans l’Illinois est loin de rimer avec certitudes. La copie lâchée par le Finlandais sur cet exercice 2020-21 est encore trop parsemée d’irrégularités, même si quelques axes de progression sont évidemment notables (pourcentage au tir). Partira ou partira pas ? Peu importe, Nikola Vucevic est maintenant dans les bacs. Le Monténégrin est arrivé trop tard pour stopper l’hémorragie mais nous laisse un goût de hype en bouche. Son binôme avec Zach LaVine a fonctionné sur les quelques derniers matchs et la paire de All-Stars compte bien confirmer dès l’an prochain. Déception – certes – mais affaire à suivre.

The Chicago Bulls have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/dVijrvbBNx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 15, 2021

Clap de fin et place au garbage gang à Chicago ! Cette saison fut compliquée à suivre tant la réaction s’est fait attendre… 72 matchs durant. L’avenir ne s’écrit pas en lettres dorées mais use d’une belle calligraphie avec l’arrivée tardive de Vouch dans l’Illinois. Séchez vos larmes, et on to the next one.