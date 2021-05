Preview de la soirée NBA : huit matchs cette nuit et pas un seul d’équilibré, on se croirait aux 8èmes de finale de Coupe de France de foot…

Pour relâcher le stress d’un sprint final de saison régulière pour les équipes qui iront en Playoffs ou en play-in, rien de mieux que des victoires « faciles ». Des matchs déséquilibrés quant au niveau et aux intentions, mais attention vous connaissez tous la magie de la coupe.

1h : Wizards – Cavaliers : Saint–Étienne contre Annecy. Une équipe de milieu de tableau comme Washington, qui évoluera sans Bradley Beal, va tenter de valider sa place au play-in tournament et éventuellement grimper au classement en cas d’erreurs des Hornets et des Pacers en cette fin de saison. Les faibles Cavs viennent quant à eux de gagner contre les Celtics. Cette victoire stoppait leur série de onze défaites ! Go for the title ?

2h : Pistons – Nuggets : Royan contre Marseille (là on ne sait pas qui gagne). Pas grand-chose à dire ici à part que Denver peut chercher à titiller la troisième place occupée par les Clippers. Detroit VS Nobody ne joue plus rien comme depuis plusieurs années.

2h : Thunder – Jazz : Quimper contre Lille. Oklahoma City n’a rien à jouer et ne vise rien d’autre que la défaite. 22 revers en 23 matchs, c’est juste du plaisir. Côté Jazz, les Mormons n’aimeraient pas se faire chiper la première place par Phoenix : Booker, arrête de chiper. Toujours pas de Donovan Mitchell mais peut-être la papatte gauche de Mike Conley présente.

2h : Sixers – Magic : Lyon contre Nancy. Les Sixers seront en back-to-back après leur défaite face au Heat, il faut espérer que Dwight Howard n’ait pas trop mal à l’œil. La franchise de Joel Embiid doit faire un petit effort pour assurer la première place de l’Est. Jouer contre une équipe de Pro B, c’est du pain béni, c’est Magic.

3h : Mavericks – Raptors : Monaco contre Valenciennes. Un match qui aurait pu avoir beaucoup d’enjeu pour les deux équipes mais Toronto est en mode tanking. Officiellement éliminés des Playoffs, les Dinos peuvent tranquillement perdre contre une équipe de Dallas qui n’a pas envie de se faire peur du haut de sa cinquième place. Une descente en play-in peut vite arriver avec les Lakers et les Blazers en embuscade.

3h : Rockets – Clippers : Bourg-en-Bresse contre Nice. Sept défaites de suite pour les Rockets, let’s goooo ! James Harden a pris le soin de leur donner les meilleures adresses de bars à strip-tease avant de partir pour que ses copains d’avant puissent bien se concentrer. Les Clippers en back-to-back vont vouloir sécuriser leur troisième place. Serge Iblocka pourrait faire son retour.

3h : Grizzlies – Kings : Montpellier contre Saint-Jean de Cuculles. Si les Grizzlies sont en course avec Golden State pour la huitième place, ils vont faire l’impasse sur ce match car Ja Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr., Jonas Valanciunas, Brandon Clarke et Kyle Anderson seront absents. Y’a un Warriors – Grizzlies crucial dans quelques jours, ceci explique cela.

3h30 : Warriors – Pelicans : Rennes contre Dunkerque. Les Dubs risquent aussi de mettre du monde au repos, comme Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins. Mais sachant que les Pels sont déjà éliminés et que leurs meilleurs joueurs sont à l’infirmerie, une victoire reste possible.

Il risque d’y avoir du garbage time, pas mal de garbage time sur un quart-temps, une mi-temps, mais on ne sait jamais. De toute façon votre horloge interne vous fait lever la nuit depuis une semaine, vous n’allez pas tout dérégler cette nuit ?