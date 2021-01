Preview de la soirée NBA : pas de Bulls – Celtics ni de Kyrie Irving, mais six matchs programmés et un Kevin Durant en mission

Sept rencontres auraient dû avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi mais ce seront finalement six matchs qui nous seront proposés. Pour cause, la NBA a préféré reporter celui entre Bulls et Celtics mais le bon côté des choses est que le reste du spectacle est pour le moment épargné. Espérons que ça puisse tenir et passons à ce qui nous attend cette nuit !

Comme la nuit auparavant, le calendrier prévu n’a pas complètement pu se dérouler la nuit dernière, et c’est donc à nouveau le cas ce soir. Bref, une mauvaise tendance s’installe mais malgré tout, il nous reste six rencontres à observer, ça devrait largement suffire pour s’occuper !

1h00 : Sixers – Heat : les Sixers, très affaiblis par le COVID, enchaînent après avoir joué avec neuf joueurs en tenue face aux Hawks (94 à 112) la nuit dernière. Face au Heat, ils seront à nouveau diminués par l’absence de nombreux éléments dont Tobias Harris, mais Ben Simmons devrait faire son retour pour accompagner Joel Embiid. En face, Miami n’est pas en position plus confortable. Avec huit joueurs dont Goran Dragic, Jimmy Butler ou encore Bam Adebayo placés sous protocole COVID, Miami ne disposait pas du nombre suffisant d’éléments pour disputer la rencontre face aux Celtics dimanche. Les possibles retours de Meyers Leonard, Gabe Vincent et Kelly Olynyk devraient permettre à ce duel de bras cassés de se tenir. Et puis s’il le faut, Doc Rivers et Erik Spoelstra sont prêts à faire péter le short pour aider leurs hommes !

#MIAvsPHI INJURY UPDATE: Adebayo, Bradley, Butler, Dragic, Harkless, Haslem, Nunn & Okpala have all been ruled out of tomorrow's game due to health and safety protocols. Leonard (shoulder strain) is questionable. Vincent (knee) & Olynyk (groin contusion) are both probable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 11, 2021

1h30 : Nets – Nuggets : et bah alors monsieur Kyrie Irving ? Pendant que ses coéquipiers auraient bien besoin de lui, faisant les montagnes russes sur les parquets avec notamment les deux dernières défaites face aux Grizzlies (110 à 115) et contre le Thunder (116 à 129), le bon Kyrie est de son côté toujours absent pour « raisons personnelles ». Si son cas reste très flou, la sortie d’une vidéo concernant un anniversaire auquel il a participé, non masqué, relance les débats et interroge sur une possible sanction ainsi qu’une absence prolongée par précaution. Affaire à suivre et belle galère, mais Brooklyn pourra tout de même compter sur le vrai patron, Kevin Durant, et Caris LeVert pour tenter de retrouver le succès face à une équipe qui aimerait finir son road trip à l’Est par un troisième succès. On peut déjà vous dire une chose : Nikola Jokic va une nouvelle fois frôler le triple-double ou en réaliser un, que son équipe l’emporte ou non. C’est placé !

Et allez, c’est parti. La NBA doit checker de plus près ce qui se passe avec Kyrie. https://t.co/gMMtq3xrCO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

1h30 : Cavaliers – Jazz : tandis que les Cavaliers glissent peu à peu au sein du classement de la Conférence Est, le Jazz remonte lui à l’Ouest. Privés de cinq joueurs et pas sûrs de pouvoir compter sur un retour de leur backcourt Collin Sexton – Darius Garland, absents la nuit dernière face aux Grizzlies (91 à 101) lors de la quatrième défaite en six rencontres disputées en 2021, les Cavaliers sont dans le mal. Le Jazz va tenter d’en profiter tout en faisant attention au tendon d’Achille douloureux de Joe Ingles et au genou de Derrick Favors. Ce serait bête de perdre du monde sur la route au vu des échéances des prochaines semaines !

Reporté : Bulls – Celtics : après l’annulation de leur seconde confrontation de la saison contre le Heat dimanche soir, les Celtics n’affronteront pas non plus les Bulls, eux aussi bien touchés par le COVID. Entre les mecs directement touchés et les différents cas contacts recensés à Boston, s’ajoutant aux blessés habituels, il est impossible de réunir les huit joueurs nécessaires pour disputer une rencontre pour le moment. Seul point positif actuellement chez les Verts, Jayson Tatum vient tout juste d’être élu joueur de la semaine de la Conférence Est.

2h00 : Rockets – Lakers : jusque-là épargnés par les absences, notamment celles dues au COVID, les Lakers trônent en tête de la Conférence Ouest au moment d’affronter Houston. Si Eric Gordon (jambe) et John Wall (maux de tête) sont incertains, et Danuel House Jr. toujours absent, le reste de l’effectif des Fusées est bien présent et décidé à rendre la pareille à des Lakers largement vainqueurs il y a deux jours (120 à 102). Notés incertains comme d’habitude depuis le début de saison, LeBron James et Anthony Davis devraient bien être là pour cartonner ce soir face à James Harden et Christian Wood. Après leurs câlins du dernier match, les retrouvailles entre DeMarcus Cousins et Markieff Morris devraient être plutôt mouvementées !

2h00 : Thunder – Spurs : surprenants huitièmes de la Conférence Ouest au bout d’une petite dizaine de rencontres, Shai Gilgeous-Alexander et ses copains du Thunder pointent juste au-dessus de leur adversaire du soir, les Spurs. Privés de Derrick White et surtout de DeMar DeRozan, resté auprès de son père malade, les Texans ont manqué de poids offensif face aux Wolves (88 à 96) dans la nuit de dimanche à lundi et espèrent cette fois-ci s’en sortir sans leur patron. Le duel entre les deux équipes sera malgré tout à observer de près puisqu’il y a un bon nombre de petits jeunes très talentueux, que ce soit dans un camp ou dans l’autre. À eux de se montrer ce soir !

4h30 : Warriors – Pacers : si du côté des Warriors, les choses vont bien mieux depuis le retour de Draymond Green, ce n’est pas vraiment le cas chez les Pacers, battus trois fois en cinq rencontres disputées depuis début 2021. Pour ce match joué en back-to-back à la suite d’une défaite face aux Kings (122 à 127), Victor Oladipo pourrait être laissé au repos. Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon seront eux bien là pour défier Stephen Curry et son beauf’ Damion Lee, toujours utile lors des succès de Golden State.

On ne verra ni les Celtics ni les Bulls en action ce soir mais ce sont tout de même douze équipes qui peupleront les parquets NBA lors des prochaines heures. Alors, on se donne rendez-vous dès 1h pour découvrir l’inattendu casting du match entre les Sixers et le Heat, avant d’enchaîner sur cinq autres rencontres d’une nuit qui va se conclure en beauté avec un joli Warriors – Pacers. Profitons-en au maximum !

Source texte : Rotoworld