Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Raptors qui réussissent à perdre même quand ils sont bons

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Gordon Hayward qui remet les Knicks à leur place, des Suns décevants face à un Bradley Beal toujours saignant, les Hawks qui se remettent en route, les Raptors en tête 47 minutes mais on s’est compris et des Kings séduisants au petit matin. Ah oui, et encore un match reporté, le troisième de la saison.

– les rencontres de la nuit

Hornets-Knicks : 109-88

Cavs-Grizzlies : 91-101

Magic-Bucks : 99-121

Wizards-Suns : 128-107

Hawks-Sixers : 112-94

Mavs-Pels : reporté

Blazers-Raptors : 112-111

Kings-Pacers : 127-122

– Ce qu’il fallait retenir

Encore un match très solide de Gordon Hayward face à des Kinicks qui glissent lentement vers leur treizième place de prédilection. 34 points à 11/17 et 10/10 aux lancers pour Gordie, c’était trop pour des Knicks drivés par… Kevin Knox, et quand on a dit ça on a tout dit.

Toujours pas de Frank Ntilikina d’ailleurs

Aaron Gordon a postérisé Giannis Antetokounmpo

Mais les Bucks ont évidemment postérisé le Magic

Toujours pas d’Evan Fournier d’ailleurs

Match décevant des Suns, face à un Bradley Beal qui n’en demandait pas tant

Deuxième défaite de suite des Coviders de Philly, pourtant drivés par un bon Joel Embiid et un intéressant Professeur Raoult

Kristaps Porzingis était censé faire son comeback

Mais Mavericks – Pelicans a été reporté pour les raisons que vous imaginez

Les Raptors ont mené tout le match face à Portland

Pascal Siakam a posé son premier triple-double en carrière

Kyle Lowry, OG Anunoby et Chris Boucher ont assuré

Mais Carmelo Anthony et surtout – again – C.J. McCollum ont été clutch

Et Pascal Siakam a raté – again – le tir de la gagne

Du coup les Blazers ont gagné

Et les Raptors ont le… pire bilan de la Ligue

Harrison Barnes, Richaun Holmes, De’Aaron Fox et Buddy Hield ont été excellents face aux Pacers

Le premier a lâché l’un de ses plus gros matchs depuis son arrivée à Sacto, le second est un animal et a claqué six contres, le troisième a été adroit et a explosé le cercle et nos tympans en fin de match et le dernier a mis le three qui a tué les Pacers

– Les moments forts de la nuit

Deni Avdija, Chris Paul. Chris Paul, Deni Avdija. Enchanté. pic.twitter.com/1NHgKKDDqX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

Petit cours de danse avec Bradley Beal. pic.twitter.com/aQD0LQLJGD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

DAVIS BERTANS IS ON FIRE !!!!! 5/5 FROM DOWNTOWN 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/D0uv9WffuW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

J’en ai vu du airball dans ma vie. Mais celui-là est vraiment exceptionnel. pic.twitter.com/0jyyXgqkN1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

TERRY ROZIER FOOOOOOR THREEEEEEEEEEE pic.twitter.com/AA3iLV80U5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

J’ai pas les mots putain hahahaha 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HvgVCdfaD1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

DOUX JESUS ISAAC OKORO pic.twitter.com/ObIwq9LDRQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

Washington qui tabasse les Suns sans Westbrook. Les anti-Westbrook demain matin au réveil : pic.twitter.com/XcMwFrp8Ud — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

AARON GORDON OVER GIANNIS ???????? pic.twitter.com/CZTTInyzW0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

Nurkic rentre au vestiaire après avoir ressenti une douleur au quadriceps, ambiance. pic.twitter.com/gOrCh2ratl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

NOOOOOOO PASCAL SIAKAM RATE ENCORE AU BUZZER pic.twitter.com/giC7vUUlWD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

DE’AARON FOX OOOOOOOOOH MOOOOOOOOOON DIEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/XDcibPxy5y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2021

– Le top pick en TTFL : Bradley Beal

– Le Top Ten de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le Programme de ce soir :

Bulls-Hornets : reporté

1h : Sixers-Heat

1h30 : Nets-Nuggets

1h30 : Cavs-Jazz

2h : Rockets-Lakers

4h30 : Thunder-Spurs

4h30 : Warriors-Pacers

Et une nuit NBA de plus au compteur, en espérant que le COVID nous laisse en savourer beaucoup d’autres. Du fun, des rebondissements, du jeu musclé et de la distanciation sociale, tel est notre quotidien désormais. Espérons que l’un de ces éléments va vite s’ôter de la liste, tu connais.