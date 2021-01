La NBA n’a aucune intention de suspendre sa saison : COVID ou pas COVID, on continue de jouer

La NBA le savait. Jouer à l’extérieur d’une bulle en pleine pandémie, c’est tendu. Et sans surprise, la Grande Ligue doit faire face à des tests positifs, qui provoquent l’absence de nombreux joueurs se retrouvant dans le protocole COVID et même le report de matchs. Cependant, Adam Silver n’a pas l’intention de suspendre la saison pour l’instant.

On pouvait logiquement se poser des questions ces derniers jours avec la hausse soudaine des joueurs concernés par le protocole sanitaire spécial COVID de la NBA, le plus souvent en tant que cas contact mais aussi en tant que porteur du virus comme pour Seth Curry ou Maxi Kleber. Cette nuit, la rencontre entre les Celtics et le Heat n’a pas pu avoir lieu car Miami ne possédait pas le nombre minimum de joueurs disponibles (huit) pour cause de test non concluant et de contact tracing, tandis que les Sixers avaient été contraints de se débrouiller à sept (huit sur la feuille de match) dans leur match contre les Nuggets samedi. Mais si l’on en croit Mike Bass, le porte-parole de la Grande Ligue qui s’est exprimé à ESPN, cette dernière n’a pas la moindre intention de suspendre sa saison, en tout cas pour l’instant. La NBA s’est préparée à ce genre de scénario et estime que dans l’état actuel des choses, une suspension de la campagne 2020-21 n’est pas à l’ordre du jour. Pour rappel, la Ligue n’a dévoilé qu’une partie de son calendrier avant la saison afin de garder une flexibilité si des matchs devaient être reportés. Pour l’instant, seule la rencontre d’ouverture opposant les Rockets au Thunder n’a pas pu se disputer avant celle de dimanche entre les Celtics et le Heat. Tous les autres matchs prévus au programme ont été joués, même si évidemment, nombreux d’entre eux ont été marqués par l’absence de plusieurs joueurs.

Toujours selon ESPN, la Ligue craint qu’en cas d’arrêt, le nombre de cas positifs augmente encore plus chez les joueurs, qui seraient probablement plus exposés au virus qu’en cours de saison. En contact constant avec des médecins et experts COVID, la Ligue va donc continuer et on imagine qu’elle interrompra sa saison uniquement si on assiste à une explosion incontrôlée du nombre de cas dans différentes équipes, même si aucun chiffre limite n’avait été donné avant la reprise des hostilités. Bien évidemment, tout ça est loin d’être idéal : niveau de jeu global en baisse, équipes décimées et donc défavorisées par rapport à d’autres, difficultés pour construire des automatismes, risques de blessures plus élevés pour des joueurs interrompus dans leur rythme par le protocole COVID… il y a beaucoup d’aspects qui rentrent en compte. L’objectif pour la Ligue, c’est de rester le plus régulier possible dans l’application de son protocole sanitaire afin que tout le monde soit sur un même pied d’égalité dans ce contexte très particulier. S’il y a huit joueurs disponibles, ça joue, et c’est pareil pour tout le monde. En attendant l’arrivée du vaccin anti-COVID au sein de la Ligue et donc des jours meilleurs, la NBA veut rester au maximum fidèle à son programme.

Malgré un COVID qui gagne du terrain en ce début d’année 2021, la NBA ne pense pas à s’arrêter. On espère qu’elle n’y sera pas obligée dans les prochains temps, car les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes. Foutu corona.

Source texte : ESPN