Seth Curry positif au COVID : les Sixers bloqués à New York, gros bordel en perspective dans le calendrier NBA ?

En débarquant à New York pour leur match de jeudi, les Sixers avaient la ferme intention de poursuivre leur gros début de saison face aux Nets. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Test positif pour Seth Curry, défaite face à Brooklyn, et obligation de rester dans la Grosse Pomme.

Le bon début de saison des Sixers vient de prendre une drôle de tournure. Enfin « drôle », pas au sens premier hein, plus dans le sens bizarre car si le fait d’avoir un joueur positif au COVID n’a rien de surprenant, c’est la première fois cette saison qu’une équipe prend connaissance d’un test positif au moment même de son match du soir. D’après Shams Charania de The Athletic, les Sixers ont en effet découvert pendant leur rencontre face aux Nets jeudi que Seth Curry avait contracté le COVID. Résultat : les Sixers doivent rester à New York pendant la nuit, avant de commencer le contact tracing vendredi matin. Quant à notre ami Seth Curry, forfait pour le match face à Brooklyn à cause d’un bobo à la cheville, il a été placé en quarantaine et a quitté la salle en étant séparé du reste du groupe. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Curry était sur le banc des Sixers – masqué – pendant le premier quart-temps, entouré de l’assistant coach Sam Cassell et de son coéquipier Joel Embiid. Ramona Shelburne d’ESPN a précisé que ce dernier allait s’isoler de sa famille pour éviter tout risque de transmission du COVID, lui qui vient notamment de devenir papa.

The Philadelphia 76ers learned of a positive coronavirus test for a player during tonight’s game in Brooklyn, forcing the entire team to quarantine in New York tonight and contact trace, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2021

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

Sixers All Star center Joel Embiid, who has a three-month-old-son, told ESPN he plans to self quarantine from his family until he is certain he didn’t contract the virus. Embiid sat next to Curry during the game. https://t.co/UXpdKZxp7g — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) January 8, 2021

Avec ce test positif, non seulement Seth Curry sera absent pour plusieurs jours, lui qui contribue pleinement (17 points de moyenne en 30 minutes, 60,3% au tir dont 59,5% du parking et 100% aux lancers francs !) au début de saison solide de Philadelphie, mais on se demande forcément si d’autres joueurs des Sixers ont depuis été contaminés. Logiquement, ils devront rester en quarantaine car toute l’équipe était en contact avec un test positif. Et puis sachant que cette équipe a affronté les Nets jeudi mais aussi les Wizards le jour d’avant, on se dit que ça peut provoquer un gros bordel au sein de la NBA. On se rappelle qu’en début de saison, le match opposant les Rockets et le Thunder avait été reporté car Houston ne pouvait pas aligner assez de joueurs, un nombre important d’entre eux se trouvant dans le protocole sanitaire de la NBA. Là, ça concerne non seulement les Sixers, mais aussi les autres franchises qui ont affronté Philly récemment. Pour info, l’équipe de Philadelphie – qui a regoûté à la défaite face aux Nets jeudi malgré les absences de Kevin Durant et Kyrie Irving – ont un match de prévu samedi soir contre les Nuggets avant de partir dans le Sud des States pour un back-to-back le 12 et 13 janvier face à Atlanta et Miami. Quelque chose nous dit que le calendrier va être chamboulé dans les jours à venir.

Tout allait tellement bien à Philly, l’optimisme était de retour, ça gagnait et ça jouait bien. Mais dans le contexte actuel, personne n’est à l’abri et les Sixers viennent d’en faire l’expérience. On espère juste que le COVID n’a pas parcouru trop de kilomètres…

Source texte : The Athletic / ESPN