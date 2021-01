Luka Doncic et Nikola Jokic à la folitche : victoire du premier mais un duel d’esthètes monstrueux, c’était pas du basket c’était de l’art

Rafael Nadal vs Roger Federer, Cristiano Ronaldo vs Leo Messi, Nikola Karabatic vs Giannis Antetokounmpo, Spice Girls vs All Saints, Plus Belle La Vie vs Demain nous appartient… Nikola Jokic vs Luka Doncic. Voici dans un ordre aléatoire le genre de one-on-one qui fait causer depuis quelques années, et malgré notre amour inconsidéré pour Roland Marci c’est donc de ce choc entre un géant serbe et un génie slovène dont on va vous parler ci-dessous.

Deux génies de leur époque, deux corps de lâches – on exagère un chouïa – mais deux cerveaux all-time capables de faire d’un simple match de basket une symphonie de bonheur. Cette nuit ? Les deux bougs auront tout simplement rythmé ce Mavs-Nuggets avec leur seul talent. On adore Tim Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith hein, on apprécie beaucoup Jamal Murray également, mais quand Luka Doncic et Nikola Jokic il se passe quelque chose. A chaque fois. A chaque match, à chaque « course », à chaque prise de balle. Comme le bonheur de voir jouer ces deux-là n’arrive que rarement seul, le scénario du match nous a cette nuit enthousiasmé autant que les prestations de nos héros en ic. Une fin de match au couteau, un Giga tir de Maxi Kleber sur une Mega passe de Super Luka à quelques secondes de la fin, puis un Giga tir en cloche de Maxi Jokic pour égaliser et envoyer tout le monde en prolongation. Une overtime dans laquelle Will Barton entrera de plain-pied, mais cinq minutes qui porteront finalement le sceau slovène. Nikola Jokic ramènera bien les Nuggets à trois unités sur un nouveau three à l’accent slave, mais les dix points de Luka Doncic seront finalement au moins sept de trop (score final 124-117) pour des Nuggets émoussés de voir que Luka est même capable de faire croire au monde que Willie Cauley-Stein est un bon basketteur.

38 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 steals pour l’ogre Jokic, 38 points, 9 rebonds, 13 passes et 4 steals pour le poupon Doncic, mais la case clutch cochée par Luka et un poil moins par Niko. Allo la NBA, possible d’avoir un Mavs-Nuggets par semaine ?