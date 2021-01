Fracture du genou pour Bogdan Bogdanovic : ça y est, le compte est bon, toutes les recrues des Hawks sont à l’infirmerie

Décidément, ça ne va pas très fort à Atlanta en ce moment. Sur une mauvaise dynamique et décimés par les blessures, les Hawks vont accueillir une nouvelle recrue dans leur infirmerie. Cette fois-ci, c’est Bogdan Bogdanovic qui a bobo au genou. Dur !

Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Kris Dunn, Onyeka Okongwu, Tony Snell et maintenant Bogdan Bogdanovic. Le Serbe de 28 ans vient de s’ajouter à la longue liste des recrues de l’intersaison touchées par les blessures en ce début de saison. D’après ESPN, Bogda souffre d’une fracture du genou droit, plus exactement une fracture-avulsion, accompagnée d’une contusion osseuse et d’une inflammation des tissus mous. Aie ça fait mal rien qu’en l’écrivant. Pour rappel, Bogdanovic s’est blessé lors du déplacement des Hawks à Charlotte samedi, lors d’une contre-attaque dans le second quart-temps. Une vilaine chute qui ne laissait présager rien de bon. Pour l’instant, on ne connaît pas la durée de son absence, car elle dépendra de la nécessité ou non d’une opération. On devrait avoir une update en cours de semaine, mais il ne faut pas s’attendre à voir l’ami Bogdan sur les parquets lors des prochains temps. Atlanta va donc devoir faire sans l’une de ses recrues majeures de l’intersaison, Bogdanovic ayant été signé en tant qu’agent libre avec un contrat de 72 millions de billets verts sur quatre ans. Pour les Hawks, c’est un coup dur supplémentaire dans leurs galères actuelles. Après des débuts prometteurs avec quatre victoires en cinq matchs, les hommes de Lloyd Pierce enchaînent dangereusement les défaites, quatre de suite tout de même, et ça semble un poil tendu dans le vestiaire entre John Collins et Trae Young.

No timetable on a possible return yet, more evaluation to be done. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2021

Si l’on se met dans la peau de Bogdan Bogdanovic, ce gros bobo va logiquement rendre plus difficile son intégration dans sa nouvelle équipe. Une intégration pas évidente au vu des performances de l’ancien joueur des Kings, discret en ce début de saison et déjà victime d’un pépin à la cheville récemment (sans pour autant rater de match). Placé dans un rôle de remplaçant et vraiment dans le dur pour commencer l’année 2021, Bogdanovic a vu ses stats chuter avec une moyenne au scoring de seulement 9,9 points (38,5% au tir, 36,2% de loin), sa plus faible en carrière, avec 3,8 rebonds et 2,1 passes décisives en un peu moins de 24 minutes de jeu. Des minutes qui devraient désormais être données en partie à Cam Reddish et Kevin Huerter, les deux ayant joué plus de 30 minutes face aux Hornets samedi suite à la blessure de Bogda. Dans cette rencontre, Reddish avait d’ailleurs commencé sur le banc pour la première fois de la saison tandis que Bogdan était titulaire, sans doute une tentative de Pierce pour aider Atlanta à revenir sur le droit chemin tout en augmentant la confiance du Serbe, vraiment pas dans le rythme. On verra ce que le coach des Faucons va tenter lors des prochaines sorties pour essayer de booster son équipe dans cette période difficile, mais la logique voudrait que Reddish retrouve sa place dans le cinq de départ.

Coup dur pour les Hawks, coup dur pour Bogdan Bogdanovic. L’équipe comme le joueur étaient en galère en ce début d’année 2021 et n’avaient donc pas besoin d’une vilaine blessure comme celle que vient de subir le Serbe. Malheureusement, va falloir faire avec.

Source texte : ESPN