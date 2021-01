NBA Top 10 : Al Horford va devoir penser à mettre du grillage lors de son prochain rendez-vous avec Caris LeVert

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu le duo Caris LeVert – Jarrett Allen, qui a fait des misères au Thunder et notamment à Al Horford.

#10 : début de saison pas facile pour Donovan Mitchell, mais il arrive toujours à faire danser ses adversaires.

#9 : le toucher de Shai Gilgeous-Alexander, quelle merveille.

#8 : c’est les Playoffs NFL en ce moment alors LeBron James se transforme en quarterback avec une passe main gauche pour le receveur Kentavious Caldwell-Pope.

#7 : Hamidou Diallo nous rappelle qu’il a remporté un Slam Dunk Contest dans sa jeune carrière.

#6 : Coby White a cru qu’il pouvait pénétrer dans la raquette des Clippers mais Ivica Zubac lui a gentiment dit non.

#5 : Kawhi Leonard a lâché le masque pour inscrire son 10 000e point en carrière. Sur un alley-oop pour faire bien.

#4 : Zach LaVine a lâché un énorme carton offensif face aux Clippers mais s’il est dans le Top 10, c’est pour son caviar vers Coby White. Oui, LaVine sait faire de belles passes aussi.

#3 : Keldon Johnson aime pénétrer dans les raquettes pour finir en force. Nouvelle preuve ici.

#2 : Al Horford se prend un petit pont par Caris LeVert. Sur l’échelle de l’insolence on est à combien là ?

#1 : déjà à la conclusion de l’action précédente, Jarrett Allen squatte également la première place du Top 10. Sur un nouveau service de LeVert, le pivot à la coupe afro maltraite méchamment le cercle.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.