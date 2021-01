Kristaps Porzingis tout proche d’un retour : la Licorne pourrait démarrer ce soir, Luka Doncic dresse déjà la table pour le servir en caviar

Les Mavericks ont très bien joué le coup en ne vendant pas trop de rêve concernant le retour de Kristaps Porzingis sur les parquets NBA, mais le talent du bonhomme et son association avec Luka Doncic sont trop alléchants pour ne pas nous y faire penser constamment. Ce grand moment approche de plus en plus et pourrait être pour la nuit prochaine puisque la participation du Letton à la rencontre contre les Pelicans s’annonce possible. On a déjà hâte !

Le retour au jeu de Kristaps Porzingis approche à très grands pas et il faut dire qu’on a vraiment hâte. Avec ou sans lui, les Mavericks ne sont clairement pas la même équipe. Si Luka Doncic a déjà un dos sacrément large pour être capable de porter son groupe comme il peut le faire depuis plus de deux ans, le Slovène ne peut pas tout le temps tout faire. C’est pourquoi, comme le rapporte Tim McMahon d’ESPN, le passage du statut de KP6 d’absent à incertain (questionable) pour le match de la nuit prochaine face aux Pelicans (2h30) nous réchauffe énormément le coeur dans cette période hivernale bien froide et triste jusque-là. Se dire que le plus grand immeuble de Lettonie va pouvoir s’exprimer à nouveau sur les parquets NBA fait très plaisir. Blessé au ménisque du genou droit lors du premier tour des Playoffs 2020 face aux Clippers (2-4) en août 2020, Porzingis avait été opéré en octobre et a repris l’entraînement avec ses amis à la toute fin décembre. Les Mavericks et leur coach Rick Carlisle ont annoncé dès le départ ne pas vouloir précipiter le retour de leur flamand rose et ont sans doute bien fait. Un match de plus ou de moins ne comptant que très peu comparé aux risques d’une possible rechute entraînée par un retour trop rapide, toutes les précautions ont été prises avec le géant de 2,21 m. Si son statut a évolué positivement ces dernières heures, c’est que The Unicorn doit être en très bonne forme, prêt comme jamais à montrer quel est le meilleur duo des pays de l’Est et bientôt de la NBA .

Depuis sa rupture du ligament croisé du genou gauche face aux Bucks en février 2018 lorsqu’il évoluait encore chez les Knicks, Porzingis nous fait très peur bien trop souvent. Cette fois-ci, on espère quand même qu’il va nous laisser nous reposer bien longtemps tout en nous démontrant son talent. Très exposé aux blessures et douleurs en tout genre aux genoux du fait de sa taille et de son profil très longiligne, le Letton dispose d’un sacré talent en magasin dont on espère désormais pouvoir profiter pleinement. Pour rappel, le gaillard sort quand même d’un exercice à 20,4 points à 42,7% au tir dont 35,2% à trois points, 9,5 rebonds et 2 contres en 31 minutes de jeu pour sa première saison dans le Texas. De plus, le fidèle lieutenant de Doncic n’a que 25 ans et donc tant de bonnes choses à nous offrir lors des prochaines années. On a pu observer l’inconstance de Dallas sans lui depuis le début de l’exercice 2020-21. Après quatre défaites lors des cinq premiers matchs, l’équipe reste sur quatre succès lors des cinq rencontres disputées en 2021, mais doit faire face à de nombreuses absences. Déjà à l’isolement pour une grosse semaine, Dorian Finney-Smith, Josh Richardson et Jalen Brunson ont vu Maxi Kleber les rejoindre après son test positif annoncé ce dimanche. Dans ce contexte inédit et assez handicapant pour l’équipe, le retour d’une arme aussi létale que Porzingis fait un bien fou. Son talent offensif et sa capacité à écarter le jeu grâce à son tir extérieur vont tout autant apporter que ses qualités de plus en plus grandes de dissuasion et de défense dans la peinture. Et puis, le voir faire fructifier à tout-va et de n’importe quelle position les caviars de Doncic, ça n’a vraiment pas de prix !

Kristaps Porzingis est donc à quelques heures ou jours d’un énième retour sur les parquets à la suite d’une blessure au genou. On espère que 2021 va rimer avec réussite et épanouissement personnel et collectif pour le Letton. À 25 ans, il est temps de montrer qu’il forme un duo qui gagne avec son compère Luka Doncic. Si vous n’avez pas encore rejoint le train de la hype le concernant, il est toujours temps de le faire. Dépêchez-vous avant qu’il n’y ait plus de place !

Source texte : ESPN