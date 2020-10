Kristaps Porzingis s’est fait opérer du genou : cette fois, on espère que c’est la dernière

Touché au genou lors du Game 1 des Playoffs contre les Clippers, Kristaps Porzingis vient de passer sur le billard pour réparer son ménisque du genou droit. Encore un gros potentiel qu’on a peur de retrouver un jour au royaume des what if.

Victime d’une déchirure du ménisque au début des Playoffs, le pivot des Mavericks vient tout juste de se faire opérer de son genou droit. Pour le moment, la date de retour de KP n’a pas été annoncée, comme le précise Tim MacMahon d’ESPN. Mais ce qui est certain, c’est qu’on a quand même hâte de voir la Licorne revenir sur les terrains. Auteur d’une saison de très haut niveau pour sa première année dans le Texas (20,4 points, 9,5 rebonds, 1,8 assist), on s’est régalé tout au long de l’année à voir évoluer son duo avec Luka Doncic. Les deux anciennes stars de Liga ACB ont permis à Dallas de franchir un cap cette année en ramenant la franchise en Playoffs pour la première fois depuis 2016. Ayant mis en difficulté les Clippers de Kawhi Leonard au premier tour (merci Luka), on est pressés de voir comment les Texans vont évoluer l’an prochain. Mais il est clair que sans le Letton, les objectifs de cette équipe qui se repose essentiellement sur le ROY 2019 paraissent un peu limités dans une Conférence Ouest qui devrait être plus compétitive que jamais. A moins que Trey Burke ne se transforme soudainement en Allen Iverson.

Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau tour à l’hôpital pour Porzi, et toujours pour son genou. Depuis son arrivée en NBA, le numéro de 4 de la Draft 2015 alterne entre les parquets et l’infirmerie. On se rappelle évidemment de ce fameux 7 février 2018, alors qu’il portait le maillot des Knicks, et de cette grave rupture des ligaments croisés qui a tenu KP éloigné des terrains pendant un an et demi. Après un gros travail de rééducation, Képi était revenu chaud bouillant du coté de Dallas au début de la saison, en retrouvant peu à peu son meilleur niveau. Mais après une saison quasi-complète chez les Mavs, le grand Kristaps s’est donc blessé au ménisque lors d’un contact avec Marcus Morris, lors du premier tour des Playoffs 2020, dans la bulle d’Orlando. Ça commence à faire beaucoup à 25 ans, surtout pour un big man. Mais bon, quand on fait 2,21 m et qu’on court et saute comme un mec qui en fait 1,90, on peut imaginer que les genoux couinent plus facilement. On espère bien sur que cette nouvelle blessure ne sera pas le maillon d’une chaîne de pépins physiques pour Porzingod dans les années à venir.

Blessé au genou, Kristaps Porzingis est retourné voir son chirurgien pour espérer être de retour avant la saison prochaine. Comme la reprise n’est pas prévue avant l’an 2345, COVID-19 oblige, il aura peut-être le temps de se remettre.

