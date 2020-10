Air Jordan 4 x PSG : qui les porte le mieux, Kylian Mbappé ou Michael Jordan ?

Les collaborations entre la marque au Jumpman et le club de Paname se sont multipliées comme le nombre de triple-doubles de Russell Westbrook en carrière ces dernières années et on découvre aujourd’hui les Air Jordan 4 x PSG disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le club de la capitale a dévoilé un maillot third chez Jordan récemment et la sortie des Air Jordan 4 x PSG va également en ce sens. Jojo ne fait plus uniquement dans le basket et il a raison si on se base sur les ventes de ses collaborations dans le monde du football. En même temps, quel meilleur porte-drapeau que Kylian Mbappé pour aller chercher de nouveaux acheteurs qui n’avaient pas forcément l’habitude de s’habiller en AJ jusqu’à présent ? Et pour convaincre les derniers récalcitrants, les designers ont sorti l’artillerie lourde avec l’un des modèles les plus iconiques des signature shoes de His Airness. Les vrais l’auront deviné, il s’agit des Air Jordan 4 recolorées dans le même bordeaux que la troisième tenue du Paris Saint-Germain cette saison. Une teinte pas directement liée au club car absente du logo mais qui devrait quand même faire mouche grâce à la petite étiquette « Paname » à l’avant de la chaussure, à l’inscription « Ici c’est Paris » sur la semelle intérieure et évidemment au logo du club présent au niveau du talon. A vous de juger.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 6 x PSG, à ce rythme là, ils vont toutes les faire.

les Air Jordan 6 x PSG, à ce rythme là, ils vont toutes les faire. On les imagine déjà à ses pieds : Ney lorsqu’il arrivera à Old Trafford pour affronter le MU en Ligue des Champions.

Ney lorsqu’il arrivera à Old Trafford pour affronter le MU en Ligue des Champions. L’occasion parfaite pour les porter : avant de remporter une finale de C1 contre le Bayern en 2021.

avant de remporter une finale de C1 contre le Bayern en 2021. On aime : les ponts de plus en plus nombreux entre le foot et le basket.

les ponts de plus en plus nombreux entre le foot et le basket. On aime moins : pas de rouge ou de bleu, ça surprend la première fois.

Les Air Jordan 4 x PSG sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. On précise qu’elles n’ont pas de crampons moulés, juste au cas où.

Source : Jordan Brand