Le replay du live Lakers – Heat : un Game 5 des Finales NBA, ça se vit forcément en famille

Le rendez-vous pour les vrais avait été donné en fin de soirée, vous laissant juste le temps de faire les courses nécessaires pour tenir toutes la nuit à nos côtés sur YouTube. Bastien et Simon au garde à vous pour commenter ce potentiel dernier match des Finales NBA. Pas de spoil pour ceux qui se réveillent, on peut seulement vous dire qu’on n’a pas regretté l’alarme à 2h50 du matin.

Jimmy Butler contre LeBron James, le genre d’affiche qu’on veut pouvoir s’injecter dans les veines jusqu’à la fin de nos jours tellement ils nous régalent à chaque fois. C’est tout simplement une nuit de folie que nous avons pu partager tous ensemble cette nuit et pas un bâillement n’a été recensé à tel point tout le monde était hypnotisé par ce match. Un cyborg de chaque côté et une rotation réduite aux maximum pour Miami tandis que Frank Vogel doit se demander s’il a bien fait de faire confiance à certains en dehors de son duo de All-Stars. Tout ça pour dire que jusque dans les toutes dernières secondes du match, la personne qui était en charge d’appuyer sur le bouton pour lancer des confettis dans la salle a transpiré à grosses gouttes en craignant une faute professionnelle grave. On ne vous en dit pas plus pour vous laisser le suspense jusqu’au bout. On peut juste dire que ce n’était pas une rencontre à manquer en direct.

Vous connaissez la suite par coeur. On se pose et on se refait ce grand moment de basket en trouvant si possible le replay vidéo de match qui va avec et avec des pop-corn chauds pour accompagner tout ça. De toute façon c’est le week-end, qu’est-ce qu’on peut bien faire d’autre ?