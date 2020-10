LeBron James devient le joueur le plus capé des Playoffs avec Derek Fisher : 259 matchs de postseason, venez le chercher

Cette nuit, LeBron James a profité du Game 5 des Finales NBA pour égaler Derek Fisher et ses 259 match de Playoffs joués en carrière. Une défaite un peu rageante pour les Lakers, mais qui permettra à LeBron de s’emparer seul du record dimanche soir.

Nouvelle nuit de Playoffs et nouveau record pour LeBron James. Et pas n’importe lequel. Dans la défaite des Lakers 111 à 108 lors du Game 5, le King a rejoint Derek Fisher tout en haut du classement des joueurs les plus capés en Playoffs avec 259 matchs de phases finales disputés en carrière. Après avoir dépassé Robert Horry et Tim Duncan, cette campagne 2020 lui permettra logiquement de prendre la première place du classement dans la nuit de dimanche à lundi. Un record all-time et une bague le même jour ? Ça pourrait être une belle soirée pour LeBron. Choke interdit cette année en tout cas, s’il veut égaler un jour Derek Fisher sur un autre domaine puisque l’ancien meneur des Lakers a disputé 259 matchs pour cinq bagues de champion. En attendant l’issue de ces Finales, LeBron n’en est toujours qu’à trois. Avec encore quelques années devant lui, il pourrait rattraper son retard et devrait en tout cas pousser le record de matchs de Playoffs sacrément haut. On souhaite bon courage aux prochains pour aller le chercher.

Parmi les autres joueurs encore en activité dans le classement, Andre Iguodala vient d’égaler le légendaire Bill Russell à la 30è place avec 165 matchs. Papy Udonis Haslem, en pré-retraite depuis quatre ans, est en 43è position, mais ne devrait pas monter beaucoup plus haut que ses 147 matchs. Enfin Kyle Korver est en 46è position avec 145 matchs, juste devant Serge Ibaka et Danny Green à une petite unité du shooteur. Si les trois premiers ont déjà dépassé les 35 ans et devraient bientôt raccrocher les sneakers, Air Congo et la victime préférée de Twitter cette nuit pourraient bien monter dans le classement lors des saisons à venir et dépasser quelques légendes. Mais on reste très loin de LeBron, même pour les deux champions 2019. Existe-t-il un joueur en activité capable d’aller chercher le King ? Il faudra surveiller Kawhi Leonard et ses 124 matchs, seul joueur de moins de 30 ans dans le Top 250 all-time, mais ça parait compliqué, surtout si le Cyborg des Lakers continue encore quelques années. On attendra aussi de voir les prochains résultats en Playoffs de Luka Doncic avant de se prononcer, mais le Slovène est bien placé pour taper quelques records dans sa carrière. Il ne faudra quand même pas trop traîner à Dallas : LeBron n’a raté les Playoffs que trois fois en carrière et n’a jamais été éliminé au premier tour. C’est en tout cas un nouveau record qui va tomber pour le King qui n’en finit plus de marquer l’histoire des Playoffs de son empreinte. Déjà leader en nombre de minutes jouées, d’interceptions, de lancers-francs, de points marqués et deuxième aux passes décisives, il est en passe de devenir le joueur le plus capé de l’histoire de la postseason. Et tout ça avec des moyennes en Playoffs de 28,8 points, 9 rebonds et 7,2 passes décisives. On est un poil au-dessus du 8-2-2 en carrière de l’ami D-Fish.

Le CV de LeBron James s’allonge de jour en jour mais maintenant il va falloir penser à valider le plus important : un nouveau titre. En tout cas, merci à Danny Green et Markieff Morris qui vont permettre à leur coéquipier de battre le record dès cette année. Vraiment, il fallait pas.

Source texte : NBA