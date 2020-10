Nouveau record de précocité pour Tyler Herro : 10 points, c’est le tarif minimum pour ses adversaires en Playoffs

Plus jeune titulaire de l’histoire des Finales NBA, Tyler Herro continue de collectionner les records de précocité dans ces Playoffs. Hier, il est devenu le premier rookie à enfiler au moins 10 points lors de 20 matchs d’affilée en postseason.

Même s’il n’a pas sorti son plus beau match des Playoffs lors de la victoire collective incroyable du Heat face aux Lakers, et qu’il a bien été relayé par son copain Duncan « Klay » Robinson, le PistolHerro ne pouvait quand même pas quitter le parquet du Game 5 sans battre un petit record. Ça ne serait pas sérieux et il a une hype à entretenir. Le treizième choix de Draft vient donc de devenir le rookie le plus régulier de l’histoire des Playoffs avec sa série de 20 rencontres à plus de 10 pions. Auteur de 12 points à 4 sur 11 au shoot en 30 minutes dans ce Game 5, l’ancien de Kentucky a pourtant été moins en réussite que sur ses précédentes rencontres, laissant briller son leader Jimmy Butler, son acolyte Robinson, et même l’autre rookie de la bande Kendrick Nunn, qui s’est montré. On peut aussi mettre ça sur le compte de la défense extérieure des Lakers, et de ses gardes du corps du soir Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso, qui n’ont pas lâché d’une semelle le jeune Tyler. Petite satisfaction, ce dernier a quand même inscrit sur lancer-franc les deux derniers points du match pour offrir un avantage définitif de trois points à son équipe.

Tyler Herro recorded his 20th consecutive postseason game with 10+ points tonight, the most in NBA Playoff history for a rookie. pic.twitter.com/UH4NImwGzH — NBA.com/Stats (@nbastats) October 10, 2020

Cela n’enlève bien sûr rien à l’impression laissée par la rookie durant toute la campagne de postseason. Il n’y a pas à dire, le gamin semble plutôt se sentir comme chez lui à Disney World et s’amuse à aller chercher les records de rookie comme s’il enchainait les tours de manège. En Finales NBA, contre les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, Tyty enregistre une moyenne de 16,2 points, 4,4 rebonds et 2,8 assists. Oui, relisez bien la phrase précédente. Que ce soit LeBron, J.R. Smith, ou ton berger allemand en face, Tyler ne se défile pas et tentera quand même de lui mettre un floater venu d’ailleurs ou un gros shoot sur le museau. Et quand il est dans son jour, difficile de se rendre compte que ce gamin n’est sur les parquets de la Grande Ligue que depuis un an, tellement il impressionne. Mais comme on vous le révélait il y a quelques jours, on sait maintenant à quoi il pense pour se motiver avant de rentrer sur le terrain. Quoi qu’il en soit, comme toute la courageuse équipe du Heat, on retrouvera Tyler Herro dans la nuit de dimanche à lundi, pour un Game 6 qui s’annonce historique. Après le Butler/Duncan Game, ne serait-ce pas l’heure du Tyler Game ?

Game 5 des Finales NBA, et nouveau record battu pour le rookie Tyler Herro. L’occasion pour nous de vous rappeler une petite statistique sympa, juste histoire de vous (nous) mettre un bon petit coup de vieux : TH14 est le premier 2000 de l’histoire à participer aux Finales NBA. Allez, bonne journée.

Source texte : NBA