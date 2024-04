Pour beaucoup il était la clé, et Tyler Herro n’a absolument pas déçu lors du Game 2. 24 points à 7/13 au tir dont 6/11 du parking, 4/4 aux lancers, 14 passes, et une propreté à vous faire passer Chris Paul 2008 pour un gros dégueulasse. C’est dit.

Si le Heat tout entier a battu un record maison avec 23 paniers primés inscrits, Tyler Herro peut affirmer sans peine qu’en plus des six qu’il a lui-même inscrit, il a bien du contribuer à une bonne douzaine d’entre eux.

6/11 à 3-points pour lui, et donc ces 14 passes décisives, ça pour un Bam Adebayo létal à mi-distance, là pour ses collègues snipers, qui n’eurent cette nuit qu’à profiter d’écrans bien posés pour prendre leurs tirs, dans un fauteuil vendu par la défense des Celtics. Tyler Herro, puisque c’est ici notre sujet, avait pas mal de pression sur les épaules. Pas de Jimmy Butler pour porter la culotte, et donc ce statut de leader offensif à assumer mais pas que, puisqu’il lui était demandé sur ce Game 2 d’assurer le rôle de point guard devant alimenter à la fois la marque et ses petits camarades, mais aussi le rôle de patron tout court.

“Avant la série Jimmy (Butler) m’a écrit pour me dire de prendre en main l’équipe et être le leader de tous ces gars. Tout le monde a joué le jeu. On n’a pas été bon au Game 1 mais tout le monde a réagi”.

Mission accomplie, avec mention même, puisque le bégé a commencé par rentrer absolument tous ses tirs, sans ne rien forcer, pour ne rien gâcher. C’est presque une rime riche ça, ou alors un refrain d’Obispo, mais ce qui est riche en tout cas c’est la force mentale de ce Heat et notamment de Tyler Herro, montré du doigt voire moqué par certains, ne croyant pas (plus) à sa capacité à élever son niveau de jeu dans ce genre de match.

Tyler Herro and Bam Adebayo led the way as the @MiamiHEAT get the road W and knot up the series!

Herro: 24 PTS, 6 3PM, 14 AST

Bam: 21 PTS (9-13 FGM), 10 REB pic.twitter.com/QsWuGJvrDf

— NBA (@NBA) April 25, 2024

Bien mal en aura pris à tous ces haters, qui pourront donc ravaler leur sel en matant les highlights de TH, véritable Herro de ce Game 2, et si vous pensez qu’on a écrit cet article uniquement pour cette phrase, c’est que vous nous connaissez vraiment très bien.