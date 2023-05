Tyler Herro de retour avec le Heat pour le Game 3 des Finales NBA ?

“Bohf, il reviendra en Finales.” Après la blessure de Tyler Herro au Game 1 du premier tour face aux Bucks, ces quelques mots étaient une blague facile pour se moquer d’un Heat au sortir d’une saison bien moyenne. C’est vrai qu’un seed 8 sorti du play-in et qui vient gratter sa place aux NBA Finals après avoir dégagé les deux meilleurs bilans de la Ligue ça n’arrive jamais, enfin… ça N’ÉTAIT jamais arrivé. Aujourd’hui, le Heat est en Finale et les dernières news font donc état d’un possible retour de Tyler Herro au match 3. On rigole moins hein ?

Dès sa blessure, et un peu plus récemment aussi, un possible retour de Tyler en cas de participation aux Finals était anticipé, discuté, imaginé. À l’époque, l’idée était soit d’avoir une timeline pour en savoir plus sur la gravité de la blessure, soit de bien rigoler sur une possible présence d’Erik Spoelstra et ses hommes en Finales. Bah ouais, le Heat sort de l’une de ses plus mauvaises saisons régulières de ces dernières années, et en plus tu dois te passer de l’un de tes seuls joueurs réguliers cette saison ? Mdr.

Sauf que voilà, Jimmy Butler vient de fracasser les pronostics en morceaux, une nouvelle fois, et le seul qui rigole aujourd’hui a un sourire de mafieux italien et s’appelle Patrick James Riley.

Longtemps obscur, l’horizon du retour de Tyler Herro durant les Finales NBA s’éclaircit donc fortement en ce mardi matin. Chris Haynes de Bleacher Report nous indique même qu’un retour de TH14 est clairement dans les tuyaux et que le joueur aurait une date en tête : le 7 juin, pour le Game 3. Spo débuterait donc ses Finales sans son arrière, et pourrait compter sur lui à partir de la troisième reprise, à l’occasion du retour de la série à Miami. En voilà une bonne nouvelle pour défendre sa forteresse.

Une bonne nouvelle, vraiment ?

Tyler Herro est un attaquant d’élite, et Vice City ne se serait peut-être même pas sorti de sa saison régulière si l’arrière de 23 ans n’avait pas été là. Oui, mais aujourd’hui n’importe quel élément qui pourrait casser la dynamique du Heat dans ces Playoffs est un potentiel danger. Tyler Herro ou pas. La problématique à résoudre désormais est la suivante, ce danger en vaut-il la peine ? Les points de vue divergent, voilà différentes manières d’aborder la chose :

“Waaw ! Mais si Miami est en Finales sans Tyler, imagine ce que ça donne si tu rajoutes un mec qui a 20 points automatiques tous les soirs. Herro doit jouer, et pas qu’un peu !”

“Impossible d’intégrer un gars sans rythme en pleines Finales. Tu risques de casser la dynamique d’équipe sans être sûr que Tyler ne soit à son niveau.”

“Le retour de Tyler Herro ? C’est que du bonus. Tu le mets en sortie de banc, il est bon il a des minutes, il n’est pas bon il reste sur le côté. Tu n’es jamais à l’abri d’avoir un ‘Tyler Herro game’, et face à une attaque comme celle de Denver, tu ne peux pas dire non à un tel scoreur.”

“Euh et sa défense on en parle ? Tu veux un Bruce Brown qui tourne à 25 pions par match sur la série ?”

Vu la réussite récente du Heat, compliqué d’envisager la première option. Mais vu le potentiel létal d’un Tyler Herro en chaleur, difficile d’imaginer Erik Spoelstra se passer complètement d’un Herro disponible. En cas de début de série difficile, le gamin pourrait même être un game changer absolu dans ces Finales. En bref, on ne sait pas si Tyler jouera, mais on a hâte et lui aussi.

Source texte : Bleacher Report via RealGM