Les Bleues enchainent ! Après un premier match plutôt maîtrisé, la France affrontait à nouveau la Serbie hier soir, toujours la Serbie, toujours championne d’Europe en titre. Dans l’introduction de sa quête de médaille d’or, l’Équipe de France avait frappé fort une première fois face au pays qui l’a empêché de soulever la coupe il y a deux ans et, ce lundi, elle a réussi à enchaîner une seconde victoire devant un Palais des Sports de Toulouse enflammé.

L’Équipe de France est pourtant arrivée décimée pour ce deuxième match de préparation. Sur le banc en civil ? Pauline Astier et Marième Badiane blessées à l’entraînement, et Valériane Vukosavljevic touchée au mollet lors de la rencontre d’hier. Onze filles sur la feuille de marque donc, mais chacune aura son rôle à jouer pour reposer les organismes de tout le monde après le match physique de la veille.

Sans leur meilleure joueuse Yvonne Anderson, la Serbie a rencontré des difficultés tout au long de la rencontre. Seul un petit run avant la mi-temps où les Françaises ont ouvert les portes du saloon en défense les feront revenir dans le match. La France s’applique de l’autre côté du terrain pour prendre de l’avance, sous l’impulsion de Migna Touré (12 points) et de Romane Bernies (11 points) en sortie de banc. Les Bleues sont impeccables depuis le parking avec un gros 12/26, et le public de la Ville Rose s’embrase à chaque tir primé. Impossible pour la Serbie de riposter et l’écart grandit, grandit, et dépasse la barre des vingt puntos rapidement en seconde mi-temps. Fin du match 83-56, une belle marge pour finir l’épisode toulousain de cette préparation à l’EuroBasket.

Nos Bleues enchaîneront dès ce week-end sur une nouvelle double-confrontation, et rendez-vous cette fois-ci dans l’antre du club de Basket Landes à Mont-de-Marsan le 2 et 3 juin pour deux rencontres face à la Chine, adversaire qui avait maté l’Équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde en septembre dernier. Une paire de matchs important pour la préparation de cette équipe avant de rejoindre l’Ain pour le dernier match de cette prépa. En effet, le 10 juin à Bourg-en-Bresse, les Françaises affronteront la Grande-Bretagne, équipe membre du groupe des Bleues à l’EuroBasket qui commencera cinq jours plus tard.

