Dans un Game 7 qui s’est rapidement avéré à sens unique, Miami s’est détaché de Boston et décroche son billet d’avion pour le Colorado ! De quoi bien se marrer pour les Floridiens, en se rappelant de la défaite au Play-in contre Atlanta… puisque dans ce run de Playoffs absolument magnifique, Miami devient le deuxième 8ème de conférence de l’histoire à rejoindre les Finales NBA !

Ce Game 7 s’annonçait dans tous les cas historique. Soit Boston réalisait l’irréalisable en remontant un déficit de 3-0 (jamais réussi sur 150 tentatives) ; soit Miami devenait la deuxième équipe de l’histoire à rejoindre les Finales NBA en terminant 8ème en saison régulière. L’exploit est indéniable pour la franchise floridienne qui, après avoir renversé les daims de Giannis (premier de l’Est), s’est fait la peau des deuxièmes et, qui plus est, l’équipe qui les a envoyé en vacances sur le même scénario l’année dernière ! Jimmy Butler avait parlé, Jimmy Butler a agi.

La taille du flex. Incroyable. pic.twitter.com/uruT0nkqid

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2023

En rejoignant Denver en Finale NBA, le Heat rejoint également les Knicks de 1999 en tant qu’outsider qui climatise toute sa conférence. Une bonne étiquette d’underdog qui va aussi bien à l’un qu’à l’autre, et qui montre toute la résilience de ces deux groupes, à 24 ans d’écart.

Miami is the first 8th seed to reach the NBA Finals since the New York Knicks in 1999 🌴🗽 pic.twitter.com/xwflSLn2gS

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 30, 2023

Jimmy Butler, Bam Adebayo, Caleb Martin d’un côté ; Patrick Ewing, Allan Houston et Latrell Sprewell de l’autre (non, le point-virgule n’est pas un miroir). Espérons simplement pour le Heat que l’issue des Finales NBA 2023 ne sera pas similaire à celle de 1999 puisque les Knicks s’étaient inclinés douloureusement 4-1 face aux Spurs. Pas sûr que le pivot serbe ait envie de s’éterniser sur les plages de Floride… En attendant ce spectacle qui promet d’être à la hauteur, on peut organiser son planning, poser ses RTT et programmer les réveils de la semaine en bavant sur le calendrier des Finales !

Miami is the second No. 8 seed to reach the NBA Finals (New York Knicks, 1999).

The #NBAFinals schedule ⬇️ pic.twitter.com/rFadTGqEWB

— NBA Communications (@NBAPR) May 30, 2023

Miami s’envole donc pour ses 7ème Finales NBA de son histoire dans le costume de l’outsider qui lui va comme un gant. Avantage du quoi ? Extérieur ou domicile c’est du pareil au même pour les hommes d’Erik Spoelstra !

Source : NBAPR