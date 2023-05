Nuggets – Heat en Finales NBA : par ici le programme complet de la série !

Ça y est, l’affiche des Finales NBA 2023 est connue. Les Denver Nuggets, qualifiés depuis plus d’une semaine, vont affronter le Miami Heat, qui a décroché son ticket cette nuit à Boston lors du Game 7. Découvrez sans plus attendre le programme de l’ultime série de la saison.

Game 1 : à Denver, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin, 2h30 du matin

Game 2 : à Denver, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juin, 2h du matin

Game 3 : à Miami, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juin, 2h30 du matin

Game 4 : à Miami, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, 2h30 du matin

Game 5 : à Denver, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin, 2h30 du matin*

Game 6 : à Miami, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin, 2h30 du matin*

Game 7 : à Denver, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin, 2h du matin*

*Si nécessaire

Miami is the second No. 8 seed to reach the NBA Finals (New York Knicks, 1999).

The #NBAFinals schedule ⬇️ pic.twitter.com/rFadTGqEWB

— NBA Communications (@NBAPR) May 30, 2023