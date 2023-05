Avec la victoire du Heat cette nuit, Miami et Denver sont désormais à une victoire des Finales NBA. Et d’un sweep de leurs adversaires respectifs, Celtics et Lakers. En cas de double 4-0, ce serait une nouvelle page d’histoire des Playoffs qui s’écrirait, car un tel scénario… n’est encore jamais arrivé.

Une première qui grave la domination de deux équipes dans l’histoire des Playoffs. Voilà ce qui pourrait arriver, dès mardi soir, si les Nuggets puis le Heat s’offrent le coup de balai face à leurs adversaires. En 52 ans de système de finales de Conférence, cela n’est tout bonnement jamais arrivé. Un scénario d’autant plus fou que l’une des deux équipes a fini huitième de la conférence Est et est actuellement aux portes d’une Finale NBA alors que personne ne prédisait un tel parcours.

Enfin… faut-il encore que les deux équipes gagnent leur prochain match. Assez peu probable selon nous, du moins pour Denver. Les Nuggets auront certainement envie de finir devant leur public, pour dignement célébrer leur première finale dans l’histoire de la franchise. Du côté du Heat en revanche, il y a fort à parier que Jimmy Butler et sa bande ne laissent aucune chance aux Celtics. Pourquoi ? Car Boston reste une équipe sérieuse, et que leur donner un succès, c’est potentiellement relancer la série, surtout avec un Game 5 dans le Massachusetts.

N’empêche qu’une finale Nuggets – Heat… bon. On imagine bien qu’Adam Silver se latte secrètement la tronche en pensant aux Lakers – Celtics qui s’évapore et qui aurait cartonné les audiences et les réseaux sociaux, mais quand même. D’un côté, Jimmy Butler, de l’autre Nikola Jokic. Deux joueurs au talent énorme qui méritent leur bague. Et ici, le sentiment que si cette affiche est bien celle des finales à venir, on ne pourra pas être déçu du résultat.

