Avant le début des Playoffs, Jayson Tatum a pris une initiative forte pour éviter les distractions et se concentrer au mieux sur ses performances : la star des Celtics a supprimé Twitter de son téléphone. On peut dire qu’il a bien fait car les critiques sont nombreuses après le fiasco de la série face au Heat.

À l’image de LeBron James lors de la dernière décennie, Jayson Tatum a activé le mode “Zero Dark Thirty” sur ces Playoffs, qui consiste à se couper des réseaux sociaux lors du moment le plus important de la saison. Mais à la différence de LeBron James, JT ne semble pas en mesure d’enchaîner les Finales NBA, lui qui se retrouve mené 3-0 par le Heat en Finales de Conférence Est.

“J’ai supprimé Twitter de mon téléphone avant le début des Playoffs. Donc pour être honnête, je n’ai rien vu de bien, de mal ou de neutre depuis le Game 1 face aux Hawks. Je suis sûr qu’après chaque victoire, vous êtes le meilleur joueur et la meilleure équipe. Et après chaque défaite, vous n’êtes pas une star, et votre équipe n’est pas assez bonne. Je suis sûr qu’il y a de tout ça, mais ‘hors de la vue hors de l’esprit’ comme on dit.”

Voilà ce que Tatum a déclaré après la débâcle d’hier soir, dans laquelle il a coulé comme l’ensemble de son équipe avec seulement 14 points au compteur, à 6/18 au tir dont un terrible 1/7 à 3-points. Une mauvaise performance à laquelle il faut ajouter son manque d’impact dans les quatrièmes quart-temps des deux premiers matchs. Comme vous pouvez l’imaginer, Twitter n’a pas été tendre avec les Celtics et leur star.

Quelques réactions sur Twitter après la défaite des Celtics

Vincent: "[The Celtics] are a really good team…they're not gonna lay down."

Chuck: "Clearly you didn't watch the game tonight. …Go look at the tape again." 😂 pic.twitter.com/ipZZRWdSDK

In my 44 years of being associated with the NBA I never thought I’d see a Boston Celtics team, a franchise with 17 Championships, quit. I know Celtics fans all over the world must be disgusted and devastated. The Miami Heat blew them out 128-102 in Game 3.

Inside the NBA Crew — including Ernie Johnson –absolutely roasts the Celtics after the Game 3 beatdown. pic.twitter.com/gMrrxALnhX

Jaylen Brown and Jayson Tatum after 3 quarters in Game 3 pic.twitter.com/xTUnnrBZC7

Jayson Tatum this playoffs:

— 1st in missed shots

— 1st in turnovers

And hasn’t made a 4th quarter shot this series. pic.twitter.com/y06I2ShGO3

Lakers/Celtics battle for 18 in Cancun pic.twitter.com/gNIHsUUkQU

Boston Celtics. pic.twitter.com/7zUsJEQxGa

The Celtics had this performance in front of Shakira?

Sickening

pic.twitter.com/q8lBkNMGoM

Heat fans on the Celtics shooting pic.twitter.com/2LPkpozQBH

Un conseil JT, attends un peu avant de remettre l’application sur ton tél.