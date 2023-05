Il y a quatre ans, les Celtics coupaient Max Strus…

Faisant partie du noyau de role players hyper précieux du Heat, Max Strus participe au magnifique parcours de Miami sur ces Playoffs 2023, la franchise floridienne menant aujourd’hui 3-0 face à Boston en Finales de Conférence Est. Il y a quatre ans, quand il a été boudé à la Draft, le sniper ne s’attendait probablement pas à être dans une telle position, lui qui a tenté d’intégrer la Grande Ligue avec les… Celtics.

Parce que oui, l’aventure NBA a bien commencé à Boston pour Max Strus.

Nous sommes à l’été 2019. Le shooteur formé à l’université de DePaul n’a pas été drafté mais les Celtics lui donnent une opportunité de se montrer à la Summer League de Las Vegas, sans rien lui promettre. Strus sort juste d’une blessure au pied, pas idéal quand on cherche à se faire une petite place chez les grands, mais il se montre solide lors de la ligue d’été avec quasiment 10 points de moyenne et 45% de réussite à 3-points. De quoi séduire les C’s, qui lui offrent un contrat two-way dans la foulée puis un contrat partiellement garanti après une présaison séduisante.

Malheureusement pour Max, il ne passera pas le cut final dans l’effectif.

En concurrence directe avec Javonte Green pour la dernière place du roster, Max Strus est coupé par les Celtics le 19 octobre 2019, seulement quatre jours avant le premier match de Boston en saison régulière.

Imagine if the #Celtics never cut Max Strus…would’ve been such a nice piece.

Instead the C’s chose to stick with Tacko Fall/Javonte Green. 🥲☘️

— John-Griner Canady (@Johng_c) May 17, 2022

Nous sommes désormais le 22 mai 2023, et Max Strus est en passe de se qualifier pour ses premières Finales NBA avec Miami, qui mène 3-0 dans sa série contre Boston justement.

Tournant à 12 points et 39% du parking face aux Celtics et restant sur huit matchs consécutifs à minimum 10 points marqués sur ces Playoffs 2023, le sniper titulaire remplit parfaitement son rôle dans l’ombre de Jimmy Butler et Bam Adebayo. Il représente, avec certains autres joueurs non draftés de Miami, l’une des plus grandes success stories du Heat en matière de développement. Car pour en arriver jusqu’ici, d’autres challenges se sont retrouvés sur la route de Max Strus.

Quand Max n’a pas été conservé par les Celtics en octobre 2019, la déception était forcément là. Mais Strus était conscient qu’il n’y avait aucune honte à être coupé d’un effectif aussi fourni que celui de Boston, et qu’une nouvelle opportunité pouvait très vite se présenter à lui. Alors il a persévéré pour se faire une place chez les Chicago Bulls. Sauf qu’il y a eu cette terrible blessure au genou fin 2019, synonyme d’éloignement des parquets pendant quasiment un an. Retour à la case départ.

C’est en novembre 2020, quelques semaines après une participation en Finales NBA dans la bulle d’Orlando, que le Heat s’est intéressé à lui. Et Max Strus a progressivement franchi les échelons grâce à son sérieux, son éthique de travail et ses qualités de shooteur, partant d’un contrat pour le camp d’entraînement jusqu’à obtenir un deal de deux ans et 3,5 millions de dollars à l’été 2021.

WHAT A NIGHT FOR MAX STRUS 🔥

31 PTS

7 REB

7 3PM

The Heat advance to face Milwaukee in Round 1 of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel.

📺: Sunday | 5:30pm/et | TNT pic.twitter.com/c72Lhy2EDW

— NBA (@NBA) April 15, 2023

Pendant que les Celtics sont en pleine crise, Max Strus est sur le point de remporter la Conférence Est avec Miami, avant de négocier un nouveau contrat cet été en tant qu’agent libre. Une belle revanche pour le sniper !