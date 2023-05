Suite à la légère altercation entre le propriétaire des Suns Mat Ishbia et la star des Nuggets Nikola Jokic hier, on se demande si la NBA va infliger une sanction au pivot de Denver. Pour l’instant, la Ligue ne s’est pas exprimée sur le sujet, contrairement à Ishbia.

Que risque le Joker après sa poussette sur le proprio des Suns Mat Ishbia ? C’est la question qu’on se pose au lendemain du Game 4 entre Phoenix et Denver, un match de folie caractérisé notamment par cette scène WTF où Ishbia – assis au premier rang – a gardé un peu trop longtemps le ballon dans les mains, provoquant un geste de frustration de Jokic qui voulait rapidement récupérer la gonfle.

Suite à ce mini-incident, Mat Ishbia est allé sur Twitter pour réagir et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’insiste pas pour une sanction de la NBA à l’encontre de Nikola Jokic. C’est même carrément l’inverse.

Ce message est sans doute une façon pour Ishbia d’essayer de clôturer ce chapitre au plus vite et de se backer par la même occasion, lui qui n’est pas exempt de tout reproche dans l’histoire. N’importe quel fan lambda aurait été exclu de la salle, et le Joker a déjà écopé d’une faute technique au cours de la rencontre.

La NBA est probablement en train de revoir la séquence mais on imagine mal la Ligue sanctionner Jokic par une suspension, surtout avant un Game 5 crucial à Denver (la série est à 2-2). Une telle sanction ferait probablement basculer la série, et mettrait une attention particulière sur un incident qui n’en vaut pas vraiment la peine.

Tout le monde est prêt à passer à autre chose, alors passons à autre chose.

__________

Source texte : Twitter Mat Ishbia

Great win for the Suns last night in an amazing series so far!

That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns!

— Mat Ishbia (@Mishbia15) May 8, 2023