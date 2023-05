Programme NBA : le grand Julius Randle en Playoffs, c’est pour ce soir ?

On monte tranquillement en pression dans ces demi-finales de Conf. Deux matchs ce soir, deux séries à 2-1, deux fois plus de plaisir. Envoyez le programme !

Le programme

1h30 : Heat – Knicks (en direct sur beIN Sports 1)

4h : Lakers – Warriors (en direct sur beIN Sports 2)

Soirée sur le thème de la santé, avec aucun All-Star de blessé et seulement un Jimmy Butler « questionnable but expected to play ». Pour les gens pas super bilingues, ça veut dire que Jimmy Butler devrait normalement tenir sa place, sauf pépin de dernière minute. Un pépin sur lequel comptent énormément les New-Yorkais. Jalen Brunson et R.J. Barrett sont là, mais Julius Randle – toujours gêné à la cheville – sous-performe. Pas une rencontre au-delà des 25 unités sur les sept disputées, et seulement 14.4 points de moyenne à 34% au tir dont 24% à 3-points. Ça contraste un peu trop violemment avec les standards du All-Star en régulière.

Jour de quatrième manche à Los Angeles. Les Lakers mènent 2 à 1 dans une série où les Warriors sont de petits favoris et les hommes de Darvin Ham, de grands outsiders. Pour la millième fois, Anthony Davis et LeBron James sont annoncés « probables » mais tiendront très certainement leur place. Côté Warriors, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green seront eux aussi présents. Alors, prêts pour l’un des matchs les plus importants de la saison ?

Le lundi a beau être le meilleur jour de la semaine, le retour aux horaires cainris est difficile. Et en plus demain c’est pas férié. Que de timing foireux dans la mise en place des calendriers (t’sais le rédacteur qui comprend pas que le pape Grégoire XIII et la fin de la guerre n’aient pas échangé avec la NBA pour faire plaisir aux fans européens).