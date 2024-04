La course pour le play-in de la Conférence Ouest est DÉ-MO-NIAQUE. Au 12 avril, trois jours avant la fin de la saison régulière, trois équipes ont exactement le même bilan aux places 8, 9 et 10, et pas n’importe lesquelles. Avant les Playoffs, ça va barder.

Trois franchises à dix matchs au-dessus de l’équilibre, trois franchises qui pourraient manquer les Playoffs, trois franchises à égalité, trois franchises de la même division. Le déroulé de la fin de la saison régulière ne peut pas être plus propice au suspens et à l’augmentation de la tension cardiaque chez les fans. On fait le point sur les calendriers, les tie-brakers et les scénarios possibles.

Le classement au 12 avril, égalité-égalité-égalité :

7 – Phoenix Suns (47 – 33)

8 – Sacramento Kings (45 – 35)

9 – Golden State Warriors (45 – 35)

10 – Los Angeles Lakers (45 – 35)

Play-in Tournament : les équipes 7 et 8 se disputent le ticket de la septième place, tandis que les équipes 9 et 10 se rencontrent pour le droit d’espérer aux Playoffs. Enfin, le vaincu du premier match rencontre le vainqueur du second pour le dernier ticket.

Le point sur les tie-breakers qui départagent les équipes à égalité :

Kings – Warriors : série à égalité (2-2). Mais Sacramento est largement devant grâce aux victoires dans la division.

– Warriors : série à égalité (2-2). Mais Sacramento est largement devant grâce aux victoires dans la division. Kings – Lakers : Sacramento a dégommé le série (4-0).

– Lakers : Sacramento a dégommé le série (4-0). Warriors – Lakers : Golden State a remporté la série (3-1).

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Le programme du dernier week-end de régulière :

Sacramento Kings :

Réception des Suns

Réception des Blazers

Une mauvaise nouvelle, et une bonne nouvelle. Une victoire dans le face à face contre Phoenix pourrait faire beaucoup de bien, d’autant que les Suns n’ont que deux matchs d’avance et enchaînent avec les Wolves. Mais les Kings ont le tie-breaker sur les Warriors et les Lakers, et sont les seuls encore en mesure d’éviter le play-in.

Golden State Warriors :

Réception des Pelicans

Réception du Jazz

Peu importe les scénarios, les Warriors joueront le play-in. L’espoir de disputer le match 7-8 existe toujours, mais implique au minimum de faire 2/2 ce week-end, en plus d’une défaite des Kings. Dans le cas contraire, un beau chemin de croix s’annonce.

Los Angeles Lakers :

Déplacement chez les Grizzlies

Déplacement chez les Pelicans

Ne disposant d’aucun tie-braker, il faudrait une cagade des Warriors ET une cagade des Kings pour permettre à LA de grimper 8è et d’éviter deux tours de play-in. Sinon, il faudra aller au charbon.

Il existe donc un scénario dans lequel les Lakers finissent à la dixième place avec un bilan de… 47 victoires pour 35 défaites. La Conférence Ouest répond à la loi de la jungle, quelle cruauté.