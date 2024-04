Ça a été annoncé dans la nuit par l’insider d’ESPN Adrien Wojnarowski, Karl-Anthony Towns devrait effectuer son retour de blessure dès ce soir avec la réception d’Atlanta. Eh les souris, vous pouvez arrêter de danser, le chat est de nouveau là.

Après avoir manqué 18 matchs consécutifs suite à une blessure au genou, Karl-Anthony Towns devrait de nouveau être présent sur la feuille de match dès ce soir. Les Wolves ont encore deux matchs de saison régulière avant les Playoffs, mieux que rien pour se remettre dans le rythme avant d’aborder la postseason. Une participation à la rencontre pour la première place de l’Ouest face aux Nuggets avait été mentionnée, mais ça avait été trop court pour KAT. On n’a donc rien précipité côté Minnesota pour Charles-Antoine Villes et on a décidé d’attendre ce soir pour compléter le frontcourt des Wolves.

L’annonce du Woj a d’ailleurs été suivie d’une vidéo postée sur les réseaux par Karl-Anthony Towns, montrant sa rééducation allant bon train. Essentiel dans le jeu cette année pour les Loups, le serial shooteur du Minnesota a su faire de vrais efforts en défense pour aider son frontcourt composé de Rudy Gobert et Jaden McDaniels à être une véritable vision d’horreur pour les attaques adverses. All-Star cette saison encore, Karl envoyait des moyennes à 22,1 points à 50,6% au tir, 8,4 rebonds et 3 passes par match, en proposant les meilleurs pourcentages derrière l’arc de toute sa carrière : 42,3% du parking. Pour un joueur de 2m13, c’est sacrément flippant.

Le retour de Karl-Anthony Towns, c’est donc ce soir ! Avec un premier échauffement contre les Hawks avant de recevoir les Suns dimanche, l’intérieur dominicain va avoir l’occasion de rejouer au basket sans immédiatement être lancé dans le grand bain des Playoffs, une sacrée aubaine. Bon retour, KAT !

