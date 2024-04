Les Atlanta Hawks sont déjà certains de terminer la saison à la dixième place de la Conférence Ouest et d’affronter les Bulls à l’extérieur au premier tour du play-in. Mais Jalen Johnson et Onyeka Okongwu, blessés, ne seront pas disponibles.

La fin de régulière des Hawks n’est pas des plus palpitantes. Alors qu’il n’y a plus de place à aller chercher au classement, les blessures continuent de frapper les cadres de la rotation de Quin Snyder.

Jalen Johnson a souffert d’une grosse entorse de la cheville droite il y a trois jours face à Miami. Un temps candidat pour le trophée de Most Improved Player, il aura finalement manqué trop de matchs cette saison. Onyeka Okongwu, lui, n’a plus joué depuis trois semaines. Il a subi une petite intervention suite à une inflammation du gros orteil gauche, et manquera un mois de compétition au minimum.

The Hawks say Jalen Johnson has a Grade 2 lateral right ankle sprain.and will be re-evaluated in three weeks.

Also: Onyeka Okongwu has undergone a non-surgical procedure to address ongoing inflammation in his left big toe and will be re-evaluated in four weeks.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 11, 2024

Du côté des bonnes nouvelles, Trae Young a fait son retour face aux Hornets il y a deux jours, même si les pioupious se sont inclinés de manière assez moche. En 21 minutes, il a marqué 14 points à 100% au tir, avec 11 passes et 4 rebonds. Dejounte Murray et De’Andre Hunter n’ont pas disputé le dernier match pour reposer un peu les organismes avant la semaine prochaine.

Les Atlanta Hawks ne sont probablement pas favoris face aux Bulls au vu de l’état de l’infirmerie, mais tout est possible dans le match du fun ultime pour la superbe neuvième place de l’Est !

