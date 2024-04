Vainqueurs des Pistons la nuit dernière (127 – 105), les Chicago Bulls sont assurés de jouer à domicile leur premier match de Play-in. Dès mercredi prochain face aux Hawks d’Atlanta, au United Center.

Il y a des choses qui ne changent jamais. Le rhume de début d’hiver, le retard de la ligne 6 (arrêt Kleber, les vrais savent), ou les Bulls qui disputent encore et toujours le Play-In Tournament. Déjà certains de finir à la neuvième place de la Conférence Ouest, ils auront l’honneur (si l’on peut le dire comme ça) de recevoir le dixième. Pas de suspens à ce niveau là non plus, ce sera les Hawks.

Si Billy Donovan a exprimé sa satisfaction de pouvoir jouer devant son public, il a toutefois toutefois vite tempéré la nouvelle :

“Des équipes ont gagné à l’extérieur l’an dernier (en Play-in). Atlanta est allé à Miami et a gagné. Oklahoma City a gagné. Nous sommes allés à Toronto et nous avons gagné. C’est bien de jouer à domicile, mais cela ne vous garantit rien.”

Côté effectif, les Chicago Bulls doivent composer sans Ayo Donsunmu ni Andre Drummond cette semaine, dont le retour est espéré pour le Play-In. Les jambes seront probablement lourdes pour DeMar DeRozan (numéro un minutes par match cette année) et Coby White (numéro 7), mais les deux stars des taureaux cette année devraient être présents. La fille de DeRozan a peut-être art-plastique à 17h30, elle est pour l’instant questionable.

Les Hawks, eux, ont une infirmerie plus garnie. Jalen Johnson, Onyeka Okongwu et Saddiq Bey sont déjà certains d’être dans les tribunes de l’United Center. Trae Young, de retour la nuit dernière, aurait été aperçu dans les magasins de climatisation de Windy City.

Les Chicago Bulls, qui avaient commencé la saison par 5 victoires pour 14 défaites, ont réussi à redresser la barre pour se laisser une petite chance d’accrocher les Playoffs. En cas de victoire mercredi prochain, il leur faudra affronter le vaincu du match entre le 7è et le 8è… pour espérer… jouer les Celtics au premier tour. Sympa quand même.

Bref, les perspectives sont assez limitées en ce mois d’avril à Chicago, mais au moins l’équipe est “serious about winning“. Heureusement alors, qu’est-ce que ce serait sinon. On retrouve tout ce beau monde mercredi prochain dans l’Illinois, qu’est-ce que la planète basket a hâte.

Source texte : K.C. Johnson