NBA Top 10 : Javonte Green en a dans les jambes

C’est l’heure du NBA Top 10, on se pose avec un café devant les meilleures actions de la nuit et on apprécie la force dans les mollets des Talen Horton-Tucker et autres Javonte Green.

Jalen Duren s’offre un dunk en 180° contre les Bulls. Vu le niveau de défense dans la raquette de Chicago, vous pourriez sûrement le faire aussi.

Cam Whitmore a des yeux dans le dos, ça doit être pratique pour les marches arrières.

Taylor Hendricks a un sacré jump, mais comme on ne juge les joueurs du Jazz qu’à leur capacité à perdre des matchs cette saison, envoyez le au cachot.

Trey Murphy aurait bien pu se cogner à l’arceau sur ce alley-oop de Jose Alvarado, il faut en avoir de la détente pour sortir cette phrase.

Au vu de la coupe, il semblerait que Cam WHitmore ait également des yeux devant la tête.

Tous les intermittents du spectacle qui servent de joueurs de rotation aux Pistons n’ont pas réussi à rattraper Dalen Terry sur cette contre attaque.

Zion Williamson est un joueur formidable quand il s’agit de smasher, comme aurait pu le dire votre très vieille tante.

Jaylen Brown s’offre un chasedown sur l’un des podcasteurs de New-York, ça lui apprendra à mettre ses épisodes en ligne sur Spotify.

En plus d’avoir probablement le meilleur rapport envergure-taille de toute la ligue, figurez vous que Talen Horton-Tucker a également un spin-move pas dégueu.

Jalen Duren a probablement sorti quelque chose comme “il faudra me passer sur le corps pour scorer dans ma raquette” à un moment donné du match et c’est donc exactement ce que Javonte Green a décidé de faire.