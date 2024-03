C’est l’heure du petit déjeuner et nous on est encore sur les highlights de la nuit en NBA. C’est l’heure du Top 10 ! On vous partage tout ça avec les commentaires maison, c’est cadeau.

Nnaji pas effrayé par les longs bras de Victor Wembanyama.

Nuit décidément compliquée pour notre Wemby, qui ne peut pas stopper la fusée Porter Jr.

Le char d’assaut Zion se fait son chemin au milieu des Clippers, avant de finir au buzzer.

Jalen Suggs est survitaminé, il fait encore le tour du stade au moment d’écrire ces lignes.

Nikola Jokic continue d’envoyer tous ses potos au alley-oop.

Herb Jones enlève les toiles d’araignées du plafond du Smoothie Center.

Paolo Banchero, un énorme tomahawk pour oublier un match plutôt moyen.

Vasilije Micić rappelle au monde pourquoi il est un double MVP d’EuroLeague.

Vasilije Micić encore, avec un joli dribble dans le dos et la feinte de grand-mère qui va bien pour mettre Beal dans le vent. On a quand même vu la poussette sur KD hein.

Jalen Johnson qui met John Collins, son ancien mentor aux Hawks, sur le poster. Le passage de la torche, toussa toussa.