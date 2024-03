Le duel entre Wemby et Nikola Jokic, le Jazz qui s’est fait des frayeurs, le choc à l’Ouest entre Clippers et Pelicans. Que s’est-il passé cette nuit en NBA ? On vous raconte tout ça dans le gros résumé maison.

Les résultats de la nuit

Hornets – Suns : 96 – 107 (stats)

: 96 – 107 (stats) Pistons – Heat : 95 – 108 (stats)

: 95 – 108 (stats) Raptors – Magic : 103 – 113 (stats)

: 103 – 113 (stats) Pelicans – Clippers : 112 – 104 (stats)

– Clippers : 112 – 104 (stats) Spurs – Nuggets : 106 – 117 (stats)

: 106 – 117 (stats) Jazz – Hawks : 124 – 122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Nikola Jokic et les Nuggets font le boulot face aux Spurs de Victor Wembanyama (117-106)

Zion Williamson (34 points) sort les muscles, les Pelicans font un gros coup face aux Clippers (112-104)

Sans impressionner, les Suns ont fait ce qu’ils avaient à faire face à l’équipe B des Hornets.

Le Heat a accéléré en seconde mi-temps pour se débarrasser des Pistons d’Evan Fournier.

Le Jazz s’est fait très peur face aux Hawks. 8 points d’avance à 2 minutes de la fin, Dejounte Murray qui prend feu et Atlanta qui rate le shoot de la gagne à 3-points. La fanbase des mormons a failli avoir droit à un gros choke.

Sans R.J. Barrett endeuillé, les Raptors n’ont pas pu tenir la distance face au solide collectif du Magic, qui rêve toujours du Top 4 à l’Est.

Les Français de la nuit en NBA

12 points en 16 minutes pour Evan Fournier avec Detroit en sortie de banc. #savoir rentabiliser son temps de jeu

17 points, 9 rebonds, 2 steals et 3 contres pour Wemby face à Jokic mais un match globalement compliqué pour la pépite tricolore.

Le highlight de la nuit (parce que c’était rigolo)

Nikola Jokic’s toughest basket of the night. pic.twitter.com/ZBl9si5qBf

— Harrison Wind (@HarrisonWind) March 16, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

